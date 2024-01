Vor genau 65 Jahren wurde der gastronomische Grundstein für den weithin bekannten und beliebten Pichlingerhof der Familie Reisinger in Söding-St. Johann gelegt. „Begonnen hat alles mit einer Tankstelle samt kleinem Espresso, 1966 wurde das Gastzimmer angebaut und damals wurde auch erstmals ausgekocht“, erzählt Heinz Reisinger, der sich aus gesundheitlichen Gründen nun zurückziehen muss. Die schwierige Personalsituation und die wirtschaftlichen Entwicklungen seit der Coronapandemie haben den Entschluss noch verstärkt. „Meine beiden Kinder sind beide in der Gastronomie tätig, allerdings in anderen florierenden Betrieben“, erzählt der Weststeirer. Deswegen musste eine andere Lösung gefunden werden.