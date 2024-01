Die Charaktere Ash Ketchum, Pikachu und Yugi Muto sind nicht jedem ein Begriff ‒ es sind die Helden, mit denen viele Jugendliche in den 2000er Jahren aufgewachsen sind. „Wir haben die Zeichentrickserien Pokémon und Yu-Gi-Oh! geliebt, in der Lehre haben wir die Sammelkarten für uns entdeckt“, erzählt Denis Strigler. Gemeinsam mit Raul Radl und Markus Baumgartner eröffnete der 35-Jährige das Geschäft „Kartenchaos“ am Hauptplatz in Voitsberg.

Die drei Weststeirer kennen sich seit vielen Jahren, neben ihrem beruflichen Werdegang in der IT-Branche verbindet sie ihr gemeinsames Hobby: die Leidenschaft für Sammelkarten. „Wir spielen schon lange, aber in der Umgebung gab es leider keine Möglichkeit, gegeneinander zu spielen. Das wollten wir ändern und haben innerhalb von zwei Monaten ohne großes Budget alles auf die Beine gestellt“, erklärt Radl. Seit 1. Dezember 2023 ist der Shop „Kartenchaos“ geöffnet.

Neben einer Tauschbörse und dem Verkauf von Kartensets und Sammlerstücken fungiert das Geschäft auch als Treffpunkt, um gegeneinander anzutreten. „Wir treffen uns lieber und spielen gegeneinander, anstatt online zu zocken. Hoffentlich können wir auch die jungen Leute motivieren und weg vom Computer locken. Wir hoffen auch, den Hauptplatz in Voitsberg wieder etwas beleben zu können“, so Strigler.

Schon in den ersten Wochen haben Strigler, Radl und Baumgartner die ersten Turniere veranstaltet. Seither treffen sich wöchentlich Spieler in Voitsberg, um sich zu duellieren. Beliebt ist zum Beispiel die interne „Jumpstart-Liga“, bei der sich vor dem Spiel jeder zwei Kartenpackungen kauft ‒ jahrelanges Sammeln ist also nicht unbedingt erforderlich.

2,6 Millionen Euro für Sammlerstück

Um an seltene Karten zu kommen, greifen Sammler auch tief in die Tasche: Seltene Karten sind mehrere tausend Euro wert, im Vorjahr sicherte sich Musiker Post Malone eine nur einmal existierende Karte aus dem „Magic: The Gathering“-Sonderset „Der Herr der Ringe“ für sagenhafte 2,6 Millionen Euro. „Es gibt eine riesige Sammelbasis, ob wir Gewinn machen oder nicht, steht aber nicht im Vordergrund, für uns geht es darum, dass Menschen mit denselben Interessen und Hobbys zusammenkommen“, sagt Strigler.

Die meisten ihrer Duelle übertragen die drei Freunde, die in ihrer Jugend selbst weltweit an Turnieren teilgenommen haben, auf der Streamingplattform „Twitch“, wo sie als „KartenChaoten“ unter anderem Packerl vor den Augen ihrer Zuschauer öffnen und die Karten live präsentieren, bevor sie die Bestellungen an ihre Kundinnen und Kunden verschicken.

Veranstaltungen geplant

Ein Onlineshop befindet sich derzeit im Aufbau, auch am Geschäft selbst soll sich noch einiges ändern. „Wir wollen keinen sterilen Shop, sondern ein uriges Geschäft haben und es wie eine Taverne einrichten. Den Garten daneben können wir für Veranstaltungen nutzen, im Sommer ist auch ein Turnier auf einer Burg in der Nähe von Voitsberg geplant“, kündigt Radl an.

Für alle, die in die Welt der Sammelkarten eintauchen wollen, haben Strigler und Radl eine Empfehlung: „Für den Einstieg eignen sich Pokémon-Karten am besten, sie sind auch am schönsten gezeichnet.“ Aktuell sind Karten rund um die Mangaserie „One Piece“ im Trend, zusätzlich zu den Sammelkarten sind im Geschäft übrigens auch Uno-Spielkarten und mehr erhältlich.