Vor genau einem Jahr hat der Bärnbacher Stefan Maier, der heuer einen Southeast Emmy Award gewonnen hat, das Haus der Musik (HDM) in Leibnitz eröffnet. Der Weststeirer, der das HDM-Stammhaus in Rosental an der Kainach betreibt, lädt am Wochenende zur nächsten „Eröffnung“: Am Samstag, dem 2. Dezember, präsentiert der Unternehmer und Musiker das erweiterte Haus der Musik in der südsteirischen Bezirksstadt. Maier hat direkt angrenzende Geschäftsräumlichkeiten übernommen. „So können wir die Verkaufsfläche um rund zwei Drittel vergrößern. Bislang waren es 130 Quadratmeter, nun sind es 420 Quadratmeter“, freut sich der Weststeirer.