Das "Music Station" in Leibnitz ist eines der größten Musikgeschäfte in den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg. In Zukunft soll es noch größer werden. 130 Quadratmeter Verkaufsfläche, ein Lager und eine Werkstätte sind ab dem 2. Dezember geplant. Und auch der Name und der Besitzer ändern sich: Stefan Maier aus Rosental an der Kainach (Bezirk Voitsberg) übernimmt das Musikgeschäft von Arnold Czermak, der sich in den Ruhestand verabschiedet. Geführt wird der Laden in Zukunft als "Haus der Musik".