"Ich verstehe nicht ganz, warum jetzt so ein Wirbel gemacht wird", wundert sich Gernot Kulmer. Er und seine Schwester Hannelore Feichtinger haben die Stronach-Gründe in Laßnitzthal (Gemeinde Gleisdorf) gekauft. "Allerdings schon vor knapp einem Jahr", so der Unternehmer. Warum er die Nachricht damals nicht öffentlich gemacht hat? Schließlich war ja das Stronach-Micro-Car-Projekt seit Jahren groß angekündigt worden. "Was soll ich öffentlich machen, wenn wir noch keine konkreten Projekte präsentieren können?", so der Baumeister.