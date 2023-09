Doch keine Stronach-Megafabrik in Gleisdorf – Grundstück wurde verkauft

Mit einer Elektrofahrzeugproduktion in Laßnitzthal kündigte Magna-Gründer Frank Stronach vor zwei Jahren sein Comeback in der Steiermark an. Nun wurde bekannt: Die Grundstücke wurden an eine regionale Baufirma verkauft.