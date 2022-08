Zurück an den Start heißt es in Gutenberg nicht nur in puncto Generalsanierung der Volksschule, sondern jetzt auch beim Nahversorger. Der bisherige Betreiber hatte ja aufgrund von Umsatzeinbußen und Unstimmigkeiten mit der Gemeinde das Handtuch geworfen. Seit 31. Juli hat der Nahversorger mitten im Ortszentrum darum geschlossen. Eigentlich wollte Bürgermeister Vinzenz Mautner seinen Gemeinderäten in der letzten Gemeinderatssitzung jenen Lösungsvorschlag unterbreiten, der bereits im Vorfeld im Vorstand diskutiert worden war. Die Idee: Der Nahversorger solle durch die Gemeinde weitergeführt werden. Von der Gewerbebehörde der BH Weiz wurde dafür auch die Zustimmung erteilt. Auch zwei potenzielle Mitarbeiterinnen, die ab September starten könnten, hätte man bereits gefunden.