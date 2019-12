Facebook

Postkästen, hier in Hart/Pischelsdorf © Jonas Pregartner

Zwischen 28. November und 2. Dezember wurden ingesamt vier sogenannte "Landabgabestellen", also Sammelpostkästen, wie sie am Land üblich sind, im Raum Pischelsdorf gesprengt. "Wir haben Teile von Böllern gefunden, also größeren Knallkörpern als etwa Deutsche oder Schweizer Kracher es sind", sagt ein Polizist der Inspektion Pischelsdorf.

Die Fälle ereigneten sich in Reichendorf, an zwei Stellen in Prebensdorf und in Hart. "Wir haben Zeugen, die ein Auto und mehrere Stimmen gehört haben, also kann man davon ausgehen, dass es sich um mehrere Täter handelt. Wir wären für weitere Hinweise sehr dankbar", sagt der Polizist. Die Polizeiinspektion Pischelsdorf ist unter Tel. 059133-6267-100 erreichbar.

Foto © Jonas Pregartner

Wie hoch der Sachschaden ist, kann man derzeit noch nicht sagen, die Polizei geht von rund 2000 bis 2500 Euro aus. Besitzer der Kästen ist die Post.