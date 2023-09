Zum Teil positive Nachrichten gibt es für die Bewohnerinnen und Bewohner von fünf südsteirischen Gemeinden. Jene der Ortsteile Ehrenhausen, Ottenberg, Ratsch und Retznei (Ehrenhausen an der Weinstraße), der Gemeinden Gamlitz und St. Veit in der Steiermark sowie der Ortsteile Straß, Gersdorf, Obervogau und Vogau (Straß in der Steiermark) und Aflenz (Wagna) können das Trinkwasser wieder direkt aus der Leitung zu sich nehmen.

Das gab der zuständige Wasserverband Leibnitzerfeld-Süd am Montag bekannt. Vor rund zwei Wochen war im Rahmen einer Probe eine Verkeimung mit coliformen Bakterien festgestellt worden. Die Verunreinigung sei "mit größter Wahrscheinlichkeit" auf die jüngsten Starkregenereignisse zurückzuführen.

Wasser weiter verkeimt

Weniger erfreulich fallen die jüngsten Laborergebnisse für die Bewohner des gesamten Gemeindegebietes von Leutschach an der Weinstraße, den Ortsteil Berghausen (Ehrenhausen) und den Ortsteil Spielfeld (Straß) aus. Für sie gilt weiterhin, Wasser aus der Leitung vor Gebrauch mindestens drei Minuten lang abzukochen oder die Trinkwasserentnahmestelle zu nutzen. Bemerkenswert: Seit Ende vergangener Woche wurde Chlor ins Wassernetz eingespeist. Es ist unbedenklich und wird zur Wasseraufbereitung genutzt, wie der Wasserverband Leibnitzerfeld-Süd mitteilt.

Die nächsten Laborergebnisse werden laut dem Verband für Donnerstag, den 21. September, erwartet.

Kosten von mehreren 100.000 Euro

Kosten wird die Trinkwasserverkeimung den Verband mehrere 100.000 Euro. "Wir haben bereits um Förderung beim Katastrophenfonds angesucht und hoffen auch auf Unterstützung seitens des Landeshauptmannes", sagt der Gamlitzer Bürgermeister und stellvertretende Wasserverbandsobmann Friedrich Partl.

Bereits in der sechsstelligen Summe inkludiert ist die Anschaffung eines internen Messegerätes und eine UV-Bestrahlung. Letztere soll bei einer Verunreinigung Keime rasch abtöten. Man hoffe, dass die Brunnen schnellstmöglich wieder ans Netz geschlossen werden können. Derzeit werde noch das Wasser über die Notwasserleitung der IG Plabutsch bezogen.