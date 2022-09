Und weiter geht es mit dem Führungswechsel in der Region. Nach 18 Jahren als VP-Bürgermeister legte Franz Lindschinger sein Amt nieder. Damit reiht er sich in die scheinbar immer länger werdende Schange an heuer zurückgetretenen Bürgermeistern ein, darunter etwa Helmut Leitenberger (Leibnitz) oder Martin Wratschko (Ehrenhausen an der Weinstraße). Im Februar 2023 wird wie berichtet der Stainzer Bürgermeister Walter Eichmann folgen.