Hannes Zweytick ist der neue Bürgermeister in Ehrenhausen

Helmut Leitenberger (SPÖ) in Leibnitz, Karl Wratschko (ÖVP) in Gamlitz und nun Martin Wratschko (ÖVP) in Ehrenhausen an der Weinstraße: Der Ortschef legt Dienstagabend sein Amt nieder. Sein Nachfolger wird zum zweiten Mal Bürgermeister.