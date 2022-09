Nach Helmut Leitenberger (Leibnitz), Karl Wratschko (Gamlitz), Rudolf Rauch (Ragnitz) und Martin Wratschko (Ehrenhausen an der Weinstraße) will nun auch der Stainzer Langzeitbürgermeister Walter Eichmann (ÖVP) vorzeitig seinen Sessel räumen. Im Februar kommenden Jahres soll es so weit sein. Das Datum wurde nicht zufällig gewählt. Genau im Februar 2003 wurde Eichmann zum Bürgermeister der Marktgemeinde angelobt. "Zum 20. Jubiläum darf man ruhig aufhören. Es ist genug", sagt der 70-Jährige.