Der Weststeirer Matthias Nebel kämpft sich heute bei "The Voice of Germany" durch die Battles.

Bereits zum zweiten Mal ist Matthias Nebel bei "The Voice of Germany" © Pro7,Sat1: Richard Hübner

Im Sommer sorgt Matthias Nebel als Bademeister im Freibad von Frauental an der Laßnitz für Sicherheit und Ordnung, jetzt rockt er bereits zum zweiten Mal die Bühne von "The Voice of Germany". Heute tritt der Weststeirer bei den Battles gegen seine österreichische Mitstreiterin Katiuska Mclean aus Wels an. Zu sehen ist das Ganze heute um 20.15 Uhr auf Pro7. "Heute ist endlich mein Battle", schreibt der singende Bademeister heute auf seiner Facebookseite.