Nach der Bissattacke durch einen Hund mit zwei schwer verletzten Mitarbeiterinnen ist im Tierschutzhaus Adamhof in Straß an Normalbetrieb nicht zu denken.

Betroffen: Eva Gössl und Elke Jentsch © Kuzmicki

Tierschutzinspektorin Eva Gössl putzt gerade die Fenster und Türen im Tierschutzhaus Adamhof. Kollege Thomas, er arbeitet normalerweise in der Arche Noah in Graz, kümmert sich um die Katzen und Hunde. Die Stimmung ist gedrückt. Sie helfen nach dem schlimmen Vorfall vom Wochenende, als Staffordshire Terrier „Cesar“ zwei Mitarbeiterinnen durch eine Beißattacke schwerst verletzt hat, im Adamhof in Straß aus.

