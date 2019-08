Unter dem Motto "He(e)reinspaziert" lädt das Jägerbataillon 17 am Samstag, dem 10. August, zum Tag der offenen Tür in die Erzherzog-Johann-Kaserne Straß.

Der Tag der offenen Tür in der Kaserne Straß bietet Programm für die ganze Familie © Robert Giessauf

Für gewöhnlich wird das Eingangstor der Erzherzog-Johann-Kaserne in Straß rund um die Uhr bewacht, Zivilisten haben in der Regel keinen Zutritt. Am Samstag, dem 10. August, gibt es eine Ausnahme: Von 10 bis 17 Uhr lädt das in Straß stationierte Jägerbataillon 17 zum traditionellen "Tag der offenen Tür" und bietet dabei interessante Einblicke in den Soldatenalltag. So werden neben der persönlichen Bewaffnung und Ausrüstung auch die Fahrzeuge der "Straßer Jäger" präsentiert und erklärt.