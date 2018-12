Das Jägerbataillon 17 in Straß hat seit Montag einen neuen Kommandanten. Major Georg Pilz, bisher Stellvertreter, rückt für Oberst Bernhard Köffel nach, der nach Kärnten wechselt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Brigadier Christian Habersatter (r.) übergab das Kommando des Jägerbataillons 17 an Major Georg Pilz © Robert Giessauf

Überraschende Neuigkeiten gibt es aus der Erzherzog-Johann-Kaserne in Straß. Das dort beheimatete Jägerbataillon 17 hat seit Montagfrüh nämlich einen neuen Kommandanten. Major Georg Pilz, zuletzt stellvertretender Bataillonskommandant, wurde vom Kommandanten der 3. Jägerbrigade, Brigadier Christian Habersatter, mit der Führung des Bataillons betraut. Symbolisch dafür durfte Pilz, der in auch in Straß lebt, ein goldenes Staffelholz übernehmen.