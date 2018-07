In der Erzherzog Johann-Kaserne in Straß fanden der Tag der offenen Tür und das Garnisonsfest statt. Auch Minister Mario Kunasek kam in die Südsteiermark.

In der Kaserne in Straß

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Minister Kunasek in der Kaserne in Straß © Barbic

Der schon traditionelle „Tag der offenen Tür“ mit dem Garnisonsfest des Jägerbataillons 17 in der Erzherzog-Johann-Kaserne in Straß zog wieder viele Gäste an. Auch Verteidigungsminister Mario Kunasek kam in die Südsteiermark.