Der Countdown läuft: Am Mittwoch, dem 15. Mai, lädt die Kleine Zeitung um 19 Uhr zur Podiumsdiskussion „Alles auf Schiene: So fährt die Südweststeiermark mit der Koralmbahn“ in die Stadtgalerie Deutschlandsberg ein.

Ende 2025 soll die Koralmbahn fertiggestellt sein. In Groß St. Florian entsteht dazu der Bahnhof Weststeiermark, der größte neue Bahnhof zwischen Graz und Klagenfurt. Geplant sind neun Gleise, 400 Park-and-Ride-Plätze, eine moderne Infrastruktur für E-Mobilität und ein überdachter Zufahrtsbereich für Busse und Taxis. Statt 40 Minuten sollen Pendler künftig nur noch 25 Minuten nach Graz benötigen.

Sie werden am Podium mitdiskutieren

Welche Auswirkungen die Koralmbahn auf die Südweststeiermark hat, diskutiert Kleine-Redakteur Robert Lenhard unter anderem mit Josef Wallner, Bürgermeister der Bezirkshauptstadt Deutschlandsberg. Er verfolgt das Projekt bereits seit 1998 mit. Tatsächlicher Baustart war bereits 1999. „Es stand schon mehrmals an der Kippe, jetzt freut es mich, dass es unmittelbar bevorsteht“, sagt er.

Als große Chance für den Bezirk sieht Manfred Kainz, Regionalstellenobmann der Wirtschaftskammer in Deutschlandsberg, die Koralmbahn. Auch ihn darf die Kleine Zeitung als Diskutanten am 15. Mai begrüßen. Hoffnung auf eine bessere Anbindung hat der dritte Podiumsgast, Herbert Germuth, Vorstandsvorsitzender des Tourismusverbandes Südsteiermark.

Hier kann man sich anmelden

Aufgrund der begrenzten Teilnehmeranzahl bitten wir um Anmeldung auf der Kleine-Zeitung-Website oder per E-Mail an leibred@kleinezeitung.at. Sie erhalten eine schriftliche Bestätigung über Ihre Teilnahme. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!