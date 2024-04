Im Bereich des Kreisverkehrs beim Schloss Frauenthal in Deutschlandsberg ereignete sich am Samstag, dem 13. April, ein Verkehrsunfall. Bei einem Auffahrunfall war ein Pkw von der Straße abgekommen und kam in der Wiese zum Stillstand. Feuerwehr-Einsatzleiter Gerald Lichtenegger von der FF Deutschlandsberg, die um 11.45 Uhr alarmiert wurde, schildert: „Eine Lenkerin wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und wurde vom Roten Kreuz ins LKH Deutschlandsberg transportiert.“

Die Insassen des zweiten beteiligten Fahrzeugs blieben unverletzt. Nach circa einer halben Stunde war der Einsatz beendet. Vor Ort waren die Rettung, die Polizei sowie die FF Deutschlandsberg mit zwölf Kameradinnen und Kameraden.