Zum Faschingsfinale ließ man es in der Süd- und Südweststeiermark krachen

Buntes Treiben, wohin das Auge reicht: Auch am letzten Tag der „fünften Jahreszeit“ ging es in den Bezirken Deutschlandsberg und Leibnitz so richtig rund. Wir haben das Faschingsfinale eingefangen.