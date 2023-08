Jeden Tag von Montag bis Freitag begleiten Sie tausende Menschen in der Steiermark durch den Arbeitsvormittag, Ihre Stimme ist weit bekannt. Fühlen Sie sich als Promi?

VERENA KICKER: Das kommt immer darauf an, wie man das definiert, aber es kennen mich viele Leute. Ich werde oft angesprochen, so nach dem Motto: 'Ah, die Stimme, kann es sein, dass du vom Radio bist?'. Grundsätzlich mag ich das aber auch gern, wenn ich erkannt werde.