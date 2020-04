Kleine Zeitung +

Lage in der Südoststeiermark Bezirkshauptmann: "Die Zahl der Infizierten ist relativ konstant"

Bezirkshauptmann Alexander Majcan im Gespräch über die Situation in der Südoststeiermark: Infizierte, Menschen in Quarantäne, gegenseitige Anzeigen, Fragen an die Bezirkshauptmannschaft und viele Überstunden.