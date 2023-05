Aktuell und ganz kompakt wollen wir über die Region informieren: Wo öffnet ein Bauernmarkt seine Pforten? Bietet das Eltern-Kind-Zentrum einen neuen Kurs an oder hat es eine Straßensperre infolge eines Unfalles gegeben? Kurzum, was tut sich im Südosten?

"SO kompakt" wollen wir unseren Lesern Neuigkeiten von Bad Radkersburg bis nach Jennersdorf liefern. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit bemühen wir uns um einen Überblick über die gesamte Region – zuerst kurz und kompakt zum interaktiven Durchklicken, unten stehend chronologisch gelistet mit mehr Infos:

Kurznachrichten "SO kompakt"

26. Mai: Fladnitz: Zeichen des Widerstands gegen B68 steht wieder

Bauernbund und Dorfgemeinschaft Fladnitz im Raabtal hatten einen Maibaum als Protest gegen den Bau der B68 neu aufgestellt. Anfang Mai hatten ihn Unbekannte umgesägt, wie berichtet. Nun steht ein noch größerer Baum am Viehhap. „Ein Baum kann umfallen, aber unser Widerstand gegen eine dritte Straße im Raabtal wird nicht fallen“, meint Rainer Erich. Da dieses Frühjahr wettertechnisch recht anspruchsvoll war, haben sich die Landwirte zuerst dem Anbau gewidmet, bevor sie einen neuen Protestbaum aufstellten.

Die Gegner des Ausbaus der B68 in Fladnitz haben einen neuen Protestbaum aufgestellt © Privat

„Ich hoffe, dass dieser Baum zum Nachdenken anregt und die politischen Entscheidungsträger daran erinnert, dass reine Lippenbekenntnisse gegen Bodenverbrauch und für Klimaschutz nicht genug sind“, so Katja Maurer. Man fordere eine klimafreundliche Verkehrswende.

25. Mai: Mostpräsentation und Pflanzentauschtag in Stainz bei Straden

Im Haus der Vulkane in Stainz bei Straden wurde kürzlich vom Blaurackenverein eine Mostspezialität, die aus Streuobstäpfeln hergestellt wurde, präsentiert. "Der Most wurde aus den Apfelsorten Ilzer Rose, Maschanzger und Bonapfel gepresst. Die Obstraupe, die die am Boden liegende Äpfel aufsammelte, stellte der Rotary Club Feldbach zur Verfügung", sagte Vereinsobmann Karl Lenz. Der Most ist im Büro des Blaurackenvereines, dass im ehemaligen Gemeindehaus Stainz untergebracht ist, erhältlich.

Stefan Tschiggerl und Karl Lenz mit Most und Pflanzen aus der Region © Johann Schleich

Auf großes Interesse stieß auch der Pflanzenmarkt im Innenhof des Hauses. Zehn Aussteller boten etwa 100 verschiedene Pflanzenarten zum Tausch oder Verkauf an. "Die Vielfalt der Pflanzen, die hier angeboten wurden, war sensationell. Pflanzensammler und Hobbygärtner kamen aus der gesamten Südoststeiermark", sagte Karl Lenz, der Hauptorganisator und Obmann des Vereins Obst.Wein.Garten Straden.

Johann Schleich

23. Mai: Blasmusikkapellen aus der Südoststeiermark mit "Blasmusikpanther" und der "Robert Stolz Medaille" ausgezeichnet

In der Aula der Alten Universität in Graz wurden kürzlich fünf südoststeirische Blasmusikkapellen für ihre außergewöhnlichen musikalischen Leistungen mit dem "Blasmusik Panther" und drei davon auch mit der "Robert Stolz Medaille" ausgezeichnet.

Den "Blasmusik Panther" erhielten im Blasmusikbezirksverband Feldbach die Marktmusikkapelle Gnas und der Musikverein Kirchberg. Doppelt freuen durften sich die Marktmusikkapelle Riegersburg und die Trachtenmusikkapelle Trautmannsdorf: Sie durften den "Blasmusikpanther und "Robert Stolz Medaille" mit nach Hause nehmen.

Im Blasmusikverband Bad Radkersburg wurde die Stadtkapelle Bad Radkersburg mit dem "Blasmusikpanther" und der "Robert Stolz Medaille" ausgezeichnet.

22. Mai: In Straden steigt am 11. Juni ein Sicherheitstag mit spektakulären Schauübungen

Um der Bevölkerung hilfreiche Tipps im Alltag zum Thema Sicherheit zu geben und einen Einblick in die Aufgabengebiete der Einsatzorganisationen zu gewähren, tourt der Zivilschutzverband Steiermark derzeit durch die ganze Steiermark. "Wir haben heuer 10 Sicherheitstage und sind zurzeit in der ganzen Steiermark unterwegs. Die Menschen wollen die Einsatzorganisationen sehen", sagt Heribert Uhl, Geschäftsführer vom Zivilschutz Steiermark. Am Sonntag, dem 11. Juni, steigt der Sicherheitstag in Straden. Rund 20 Einsatzorganisationen kommen dann in die Marktgemeinde.

Auf den Sicherheitstag freuen sich Vertreterinnen und Vertreter der Einsatzorganisationen, der Bezirkshauptmannschaft sowie der Marktgemeinde Straden © Ramona Lenz

Um 10 Uhr startet der Festakt mit der Marktmusikkapelle Straden. Danach dürfen sich die Gäste bis zum Abschluss um 15.30 Uhr auf spektakuläre Schauübungen freuen. So wird es eine Trial-Show mit Mountainbiker Dominik Raab, eine Vorführung eines Fettbrandes mit Fettexplosion, eine Bergrettungsvorführung und eine große Einsatzübung von Feuerwehr, Rettung und Polizei geben. Veranstalter sind die Marktgemeinde Straden und die Freiwillige Feuerwehr Straden.

12. Mai: Volkskulturfestival am Feldbacher Hauptplatz wegen Schlechtwetter abgesagt

Die morgige Großveranstaltung (Samstag, 13. Mai) mit über 200 Künstlerinnen und Künstlern, die am Feldbacher Hauptplatz mit Stargast Franz Posch stattfinden hätte sollen, muss aufgrund der derzeitigen Schlechtwetterlage abgesagt werden.

Am Sonntag, 14. Mai, 10 Uhr, findet in der Stadtpfarrkirche Feldbach die "Glojacher Weisenbläsermesse" von Karl-Heinz Promitzer statt!

11. Mai: Volleyballnachwuchs des TUS Bad Radkersburg holt sich Bundesmeistertitel

Der Bundesmeistertitel geht in die Thermenstadt: Die Nachwuchssportlerinnen des TUS Bad Radkersburg haben an der Bundesmeisterschaft der Altersgruppe U14 in Innsbruck teilgenommen und gewonnen. Dabei stellten sich Katharina Drexler, Mia Gomboc, Sarah Sommer, Milena Urbanitsch und Mira Wiefler dem bundesweiten Vergleich mit 15 Teams und erreichten ungeschlagen das Finale. Dort konnten sie dann mit einem klaren Vorsprung in beiden Sätzen die Bundesmeisterschaft für sich entscheiden.

Trainer Heimo Witsch mit seinen frisch gebackenen Staatsmeisterinnen Katharina Drexler, Mia Gomboc, Sarah Sommer, Milena Urbanitsch und Mira Wiefler (v.l.h.n.r.v) © Privat

In der heurigen Saison kann die Nachwuchsmannschaft des TUS bereits drei Landesmeisterinnentitel und einen Vize-Bundesmeisterinnentitel in der Schülerliga vorweisen. Und sie gehen ungeschlagen in der Gebietsliga in die neue Saison. Der Erfolg kommt aber nicht von irgendwo: Die Mädchen trainieren mit Trainer Heimo Witsch bis zu drei Mal wöchentlich.

Ganz Bad Radkersburg - darunter Obfrau des TUS Sonja Witsch - freut sich mit dem erfolgreichen Volleyball-Nachwuchs mit: "Wow, was für eine Leistung! Bad Radkersburg und die gesamte Region ist mächtig stolz auf das junge Team", sagt Bürgermeister Karl Lautner.

In den nächsten Wochen geht es weiter zu den Bundesmeisterschaften für die Altersklassen U13 und U15, die in Perg, Oberösterreich, und in

Mattersburg, Burgenland, ausgetragen werden.

10. Mai: HAK Feldbach als Best Practice im Rahmen von "HAK Forward"

Die HAK Feldbach nahm kürzlich am Projekt "HAK Forward" teil, ein Kooperationsprojekt zwischen den Handelsakademien, der Sparte Information und Consulting und der FH Campus 02. Es ermöglicht Schülern, an Seminaren an der FH Campus 02 teilzunehmen und zwei sogenannte "MyCompanyDays" in Partnerunternehmen zu verbringen. Im Partnerunternehmen BOOM Software AG in Leibnitz verbrachten Kilian und Florian (4AK digbiz) zwei Tage und konnten interessante Einblicke in den Alltag der Softwareentwickler gewinnen. Die Abschlussveranstaltung des Projekts fand an der Wirtschaftskammer Steiermark in Graz statt, bei der die HAK Feldbach im Rahmen des Networking-Events als Best Practice für Interviews auf der Bühne ausgewählt wurde.

10. Mai: Grüne Wirtschaft besuchte acht Betriebe

Acht Unternehmen in der Region Feldbach/Bad Gleichenberg hat ein Team der Grünen Wirtschaft Steiermark rund um Landessprecherin Andrea Kern und den Landtagsabgeordneten Andreas Lackner im Rahmen des Schwerpunktes "Grüne Wirtschaft on tour" an zwei Tagen besucht. Die Tischlerei Lenz, Sozialverein "Willa", Vintage-Laden Bad Gleichenberg, Tischlerei Dreisiebner, Agentur "Relation", Modehandelsunternehmen "Stoffwechsel", "Glas Süd" und "Alpaka & Art" standen auf dem Programm der Besuchstour. Kern zeigte sich begeistert, mit welchen großartigen Ideen Unternehmen in der Region ökologische und soziale Herausforderungen annehmen und lösen.

Zum Abschluss gab es im Gleichenbergerhof in Bad Gleichenberg einen Wirtschaftstisch zum Networking mit dem Schwerpunkt "Nachhaltige Produktion im Handwerk und Handel".

3. Mai: Das Feldbacher Volkskulturfestival kehrt zurück

Auch heuer findet das Feldbacher Volkskulturfestival, das im vergangenen Jahr knapp 3000 Besucherinnen und Besucher anlockte, wieder statt. Mitte Mai verwandelt sich das Stadtzentrum dann in eine musikalische Klangwolke aus Blas- und Volksmusik, Jazz und Schlager.

Zum zweiten Mal findet das Volkskulturfestival in Feldbach statt. Heuer am 13. Mai © Ramona Lenz

16 Musikgruppen darunter SO! Streich, Franz Posch und seine Innbrüggler, Wüdara Musi, Soko Dixie oder Ismael Barros & Sexteto Caribe werden in der Feldbacher Innenstadt für Stimmung sorgen. "Mit dem Festival wollen wir die Volkskultur in die Mitte der Gesellschaft bringen", sagt Sascha Kobrath, Musikschuldirektor der Stadt Feldbach. Die Kulinarik übernehmen die Feldbacher Gastronomiebetriebe und regionale Weinbauern.

2. Mai: Gratis übertragbares Klimaticket für die Feldbacher

Die Feldbacher Grünen schafften ein übertragbares Steiermark-Ticket an, das die Feldbacherinnen und Feldbacher bei der Boutique "Stoffwechsel" in der Ungarstraße ausborgen können. "Ziel der Initiative ist es, das erfolgreiche Klimaticket bekannter und für mehr Menschen zugänglich zu machen", erklärt Thomas Schilcher von den Grünen. Damit ist es den Feldbachern möglich, einen Tag lang kostenlos mit dem Zug, Straßenbahnen und Bussen durch die Steiermark zu fahren.

Thomas Schilcher von den Grünen freut sich mit Stefan Preininger, Inhaber der Boutique Stoffwechsel, über das Klimaticket © Die Grünen Feldbach

Einen Teil der Finanzierung übernahm die Feldbacher Ortsgruppe der Grünen. Die praktische Abwicklung der Entlehnung liegt beim "Klimaticket-Partner" Stoffwechsel. Stefan Preininger, Inhaber der Boutique Stoffwechsel, freut sich über die Zusammenarbeit: "Hier trifft Nachhaltigkeit auf Nachhaltigkeit, denn die grüne Politik für den Klimaschutz und unsere umweltfreundlich und fair hergestellte Mode ergänzen sich gut!"

2. Mai: Volleyballerinnen der MS Bad Radkersburg sind Bundesvizemeister

Beim Bundesligafinale der Volleyball Schülermeisterschaften in Leibnitz schafften es die Sportlerinnen der MS Bad Radkersburg bis ins Finale. Im Endspiel der Bundesmeisterschaften trafen die südoststeirischen Volleyballerinnen auf die Sportlerinnen des BG Blumenstraße aus Bregenz.

Nach dem zweifachen Rückstand bäumten sich die Südoststeirerinnen noch einmal auf, mussten aber auch den dritten Satz an den zweifachen Bundesmeister aus Vorarlberg abgeben. Am Ende belegten sie den zweiten Platz.

Volleyballerinnen der MS Bad Radkersburg belegten bei Bundesmeisterschaften in Leibnitz den zweiten Platz © Sonja Witsch

"Die gesamte Stadtgemeinde ist stolz auf unsere hervorragenden Sportlerinnen", gratulierte Karl Lautner, Bürgermeister von Bad Radkersburg dem Team rund um Trainer Heimo Witsch zum Vizemeistertitel.

2. Mai: Tour de Mur führt nach Bad Radkersburg

Kommenden Juni wird zum bereits 31. Mal die Tour de Mur abgehalten. Vom 8. bis 10. Juni werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf 340 Kilometern an der Mur liegend Regionen mit ihren Rädern erleben können. Die Tagesetappen führen dabei vom Salzburgerischen Lungau durch die Obersteiermark bis nach Bad Radkersburg. Reihnard Hartner, einer der Organisatoren, beobachtet schon jetzt großes Interesse, auch aus dem Ausland. "Wir haben schon Anmeldung aus Deutschland, Tschechien und Slowenien. Die Steiermark mit dem Rad zu entdecken ist also auch für Touristen aus dem Ausland eine Reise wert." Durch diesen Zuspruch erwartet man auch einen neuen Teilnehmerrekord mit 1.500 Personen.

Sportreferent Gerald Knauss, Peter Hubman, Organisator Reinhard Hartner und Wolfgang Steindl © Frederick Reinprecht

In der letzten Etappe der Tour de Mur, die am Samstag dem 10. Juni 2023 gefahren wird, radeln die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch dieses Jahr wieder von Graz (Gigasport) nach Bad Radkersburg. Im Ziel erwartet sie ein Altstadtfest, Preisverlosungen und ab 20 Uhr Tanzmusik bei freiem Eintritt.

Anmeldung und weitere Informationen unter www.tour-de-mur.at

28. April: SPÖ-Südoststeiermark demonstriert gegen Teuerungen

Zum Tag der Arbeit appelliert die SPÖ im Zuge ihrer Kampagne "Teuerungen stoppen jetzt". Sie fordert die Bundesregierung auf, Maßnahmen gegen die Preissteigerungen zu setzen. Am Feldbacher Hauptplatz machte die SPÖ-Südoststeiermark mit Regionalvorsitzenden Martin Weber und Regionalgeschäftsführer Alois Hirschmann auf die aktuellen Probleme aufmerksam.

Regionalvorsitzenden Martin Weber und Regionalgeschäftsführer Alois Hirschmann machten am Feldbacher Hauptplatz auf die aktuellen Probleme aufmerksam © Ramona Lenz

"Die Preise steigen weiter, so rasant, dass viele Menschen nicht mehr über die Runden kommen. Lebensmittel kosten teileweise um 70 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Inflation in Österreich liegt drei Prozent über den EU-Durchschnitt", kritisieren Weber und Hirschmann. Sie schließen sich etwa dem Teuerungstopp bei Mieten, einer Abschöpfung der Übergewinne und strengeren Preiskontrollen an.

27. April: Fünf goldene Leistungsabzeichen für südoststeirische Blasmusiker

Junior, Bronze, Silber und Gold. In vier Stufen können Musikerinnen und Musiker das Leistungsabzeichen des Österreichischen Blasmusikverbandes ablegen. In der höchsten Kategorie - Gold - waren fünf südoststeirische Musikerinnen und Musiker aus dem Musikbezirk Feldbach sehr erfolgreich: Vanessa Grassl (Trachtenmusikkapelle Trautmannsdorf), Markus Hackl (Jungsteirerkapelle Feldbach), Selina Poscharnik (Trachtenmusikkapelle Trautmannsdorf), Petra Denise Rauch (Stadtkapelle Fehring) und Verena Trummer (Marktmusikverein Paldau).

Träger der Leistungsabzeichen in Gold Südoststeiermark (Mitte) mit (v.l.n.r.) Landeskapellmeister Rechberger, LH-Stv. Lang, LH Drexler, Landesobmann Riegler, Landesjugendreferent Brunner © Land Steiermark/Foto Fischer

Landeshauptmann Christopher Drexler ehrte sie gemeinsam mit über 70 weiteren Blasmusikern aus der ganzen Steiermark in der Aula der Alten Universität in Graz.

Obmann des Musikbezirks Feldbach Franz Monschein beobachtet einen Trend darin, Leistungsabzeichen zu absolvieren. Zurückzuführen sei dieser laut Monschein auf die vielen Kapellmeister, die in den Musikschulen unterrichten und ihren Schülern den Weg zu den Kapellen ebnen. "Man kann sich nur bei den Musikschulen für die gute Zusammenarbeit bedanken, sonst wäre das nicht möglich."

Julia Schuster

27. April: Tieschen will mit 500 Wildblumen und -kräutern aufblühen

In Tieschen blüht die Wiesenglockenblume mit der Königskerze schon bald um die Wette - und zwar beim ehemaligen Schuttlagerplatz und Paintball-Platz sowie mitten im Ortszentrum zwischen Marktplatz und Dorfstraße.

Am Freitag, 28. April, sind alle Tieschener eingeladen, beim Pflanzen der Wildblumen mitzuhelfen © Helmut Adlwöhrer

Im Rahmen der steiermarkweiten Aktion Wildblumen pflanzen die Tieschener in Zusammenarbeit mit dem Verein Blühen & Summen sowie mit der Volksschule insgesamt auf einer Fläche von einem halben Hektar - etwas kleiner als ein Fußballfeld - Wildblumen und -kräuter. Das Ziel: Tieschen "zum Blühen zu bringen" und den Bienen und Insekten Lebensraum zurückzugeben, erzählt Umweltgemeinderat Ronald Ritter.

Am Freitag, 28. April, treffen sich alle, die an der Blumen-Pflanz-Aktion teilnehmen möchten, ab 14 Uhr am Marktplatz in Tieschen.

Julia Schuster

27. April: Volksschule Straden tauscht Schulbank gegen Radsattel

Statt Grundkompetenzen in Mathematik trainierten die Schülerinnen und Schüler der Volksschule Straden zwei Tage lang die Grundkompetenzen im Radfahren. Denn die VS Straden nahm am "AUVA-Radworkshop - Das Original" - der nunmehr seit 19 Jahren durchgeführt wird - teil.

Kinder der 1B-Klasse mit Direktorin Veronika Weinhandl, Klassenlehrerin Eva Fasching und Obfrau des Elternvereines Martina Lackner (v.l.n.r.) © Karl Lenz

"Schneckenrennen, Bremsstationen, Wippe, Kurvenfahren, Schwellen, Engstellen, Einhand- und Randsteinfahren haben die Kinder ganz toll gemeistert", sagt Michael Wiener-Pucher von der Auva über die einzelnen Stationen. Zudem prüften die Trainer - sogenannte "CAPtains" - Fahrräder und Helme der Kinder auf Verkehrs- und Betriebssicherheit.

Direktorin Veronika Weinhandl bedankte sich bei den Eltern und der Elternvereinsobfrau Martina Lackner für das Bringen der Fahrräder und die Mithilfe bei der Betreuung der einzelnen Stationen.

21. April: „Walking on Sunshine“ in der LBS Bad Radkersburg: Lehrlinge stellten branchenübergreifendes Projekt vor

In der Landesberufsschule Bad Radkersburg wurde das Projekt „Walking on Sunshine“ präsentiert. Unter dem Motto „Sonnenfit - Inside and Outside“ gaben Schülerinnen und Schüler der Bipa-Klasse wichtige Informationen über Sonnenpflegeprodukte, Dekorativkosmetik und Haarpflege. Die Billa-, Billa plus-, Penny- und Adeg-Klassen präsentierten speziell Snacks und Drinks, die die Haut von innen durch Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe sonnenfit machen.

Besonderes Augenmerk wurde bei der Auswahl der Produkte auf Rewe-Eigenmarken und Produktneuheiten gelegt.

Petra Berghold (3.v.l.), LBS-Direktorin Roswitha Krenn (4.v.l.), Sabine Bauer (5.v.l.) und Edith Neubauer (6.v.l.) mit Schülerinnen © LBS Bad Radkersburg

Vertreter der Bildungsdirektion, Partnerschulen, Filialen, Fachtrainer und Führungskräfte der Reww Group freuten sich über das große Engagement der Schülerinnen und Schüler. Für die Lehrlinge stellte das branchenübergreifende Projekt eine abwechslungsreiche Erfahrung dar. Sie hatten sehr viel Spaß beim Vorbereiten, konnten ihr Wissen demonstrieren und haben gleichzeitig auch Vieles gelernt.

21. April: 60 Florianis zeigten ihr Können

60 Feuerwehrleute der Bereichsfeuerwehrverbände Leibnitz und Radkersburg traten in der Feuerwehr- und Zivilschutzschule Steiermark zur Grundausbildung 2 an.

Im Stationsbetrieb wurde der richtige Umgang mit den Einsatzgeräten geübt. Es mussten Löschangriffe mit Löschschaum und mit Strahlrohren durchgeführt werden. Der Umgang mit Leitern und Kleinlöschgeräten wurden ebenso geübt wie die Eigensicherung. Beim Holzstapelbrand mussten die Teilnehmer einen echten Brand bekämpfen.

Die Ausbildungsbeauftragten Jürgen Happer (BFVLB) und Stefan Reichmann (BFVRA) zeigten sich mit den Leistungen sehr zufrieden. Bereichskommandant Landesfeuerwehrrat Josef Krenn bedankte sich ebenfalls bei den Teilnehmern.

Auch ein Holzstapelbrand musste gelöscht werden © Feuerwehr/Erwin Irzl

20. April: Weinlandkapelle Klöch holt 2. Platz beim Landesbewerb



In Krieglach ging der erste steirische Blasorchester Landeswettbewerb der Stufe B - veranstaltet vom steirischen Blasmusikverband - über die Bühne. Er fand erstmals unter den neuen Wertungsrichtlinien des österreichischen Blasmusikverbandes statt.

13 Musikvereine aus der Steiermark traten an, darunter auch die Weinlandkapelle Klöch. Sie konnte nach einer intensiven Probenzeit unter der Leitung von Kapellmeister Martin Knoller ihr Können unter Beweis stellen und den 2. Platz mit 92,11 von 100 Punkten erspielen. Als moralische Unterstützung waren auch die Marketenderinnen, Familienangehörige, Vertreter der Gemeinde Klöch und aus dem Musikbezirk Radkersburg in Krieglach vertreten.

Zur musikalischen Darbietung der Weinlandkapelle Klöch zählten das Pflichtstück „Austrian Fantasy“ des steirischen Komponisten Gerald Oswald, der Marsch „Opus Maximus“ des steirischen Komponisten Karl Heinz Promitzer und „Freiheit“ von Kurt Gäble.

Die Bewertung nahm eine hochkarätige 3-köpfige Jury mit Bundeskapellmeister Helmut Schmid vor.

Jubel bei der Weinlandkapelle Klöch über den zweiten Platz beim Landesbewerb © Weinlandkapelle Klöch

17. April: St. Peter/O.: Konzert brachte 10.600 Euro für Steirische Krebshilfe

Schlagersänger Gilbert mit Band gastierte in der Ottersbachhalle für den guten Zweck. Andreas Schantl, örtlicher Obmann des Bauernbundes, hatte zusammen mit Franz Schantl das mit 600 Personen ausverkaufte Benefizkonzert organisiert. Der gesamte Erlös in Höhe von 10.600 Euro kommt der Steirischen Krebshilfe zugute.

Scheckübergabe mit Ehrengästen und Organisatoren des Konzerts Andreas Schantl (3.v.l.) und Franz Schantl (l.) und Sänger Gilbert © Nadja Gerhold

14. April: Genusshotel in Riegersburg feierte Wiedereröffnung nach Umbau

Nach einer 77-tägigen Umbauphase feierte das Genusshotel am Starzenberg in Riegersburg eine Wiedereröffnung. Dabei wurden der Eingangs- und Restaurantbereich erneuert sowie die Terrassenfläche verdoppelt: "Mit der neuen, erweiterten Terrasse öffnet sich der Blick auch gegen Westen, Richtung Koralm, Gleinalm und Schöckl", sagt Eigentümer Alois Gölles. Außerdem wurde ein Weinkeller neu erbaut und die Bar neu eingerichtet.

Die Terrassenfläche des Genusshotels in Riegersburg wurde verdoppelt und bietet selbst bei bewölktem Wetter einen Blick Richtung Koralm, Gleinalm und Schöckl © Julia Schuster

Dem Geschäftsführer des Genusshotels, Florian Strasser, sei es wichtig gewesen, die Zimmeranzahl nicht zu eröhen: "um das familiäre Klima des Hauses beizubehalten".

11. April: Neuer Chorleiter beim Gesangsverein Gnas

Unter dem neuen Chorleiter des Gesangsvereines Gnas Elias Joseph wurde die Aufführung der "Deutschen Schubert-Messe" in der Pfarrkirche am Ostersonntag, 9. April, ein großer Erfolg. Elias Joseph studiert derzeit an der Privatuniversität für Musik in Klagenfurt, wo er nach dem Konzertfach Geige sein Vorbereitungsstudium zum Dirigenten absolviert. Der begeisterte Musiker bekommt auch Gesangsunterricht an der Gustav Mahler Musikschule Klagenfurt.

Konzertprobe mit dem neuen Chorleiter Elias Joseph © Johann Schleich

Im Oktober steht das große Operettenkonzert mit den Solostimmen Christina Tschernitz und Sofie Kenda am Programm. Doch den Obmann des Vereines Hermann Plaschg plagen Nachwuchssorgen. "Bei einem Chor ist es wichtig, dass genügend Sänger und Sängerinnen vorhanden sind. Auch wir haben große Nachwuchssorgen. Um die Qualität zu halten, brauchen wir mehr kulturinteressierten Nachwuchs", sagt Plaschg.

Johann Schleich

11. April: Die Klöcher Mondsüchtigen feierten die 200. Vollmondwanderung

Bereits zum 200. Mal fand in Klöch eine Wanderung zu Vollmond statt. Zum Jubiläum überreichte die Gemeinde der Initiatorin Erika Lerner den Goldenen Ehrenring.

Die Marktgemeinde Klöch überreichte Initiatorin Erika Lerner den Goldenen Ehrenring © Johann Schleich

2007 hatte Lerner die Idee, bei der stärksten Mondphase eine Wanderung mit Zwischenstationen bei Buschenschenken und diversen Attraktionen in Klöch zu machen. "Bald nahmen daran Kurgäste aus Bad Radkersburg teil. Insgesamt konnten wir bisher 6000 Mitwanderer begrüßen. Es handelt sich um eine Genusswanderung, bei der Kalorien weniger abgebaut, sondern mehr zugelegt werden", sagte Lerner.

Zahlreiche Gäste nahmen an der 200. Vollmondwanderung teil © Johann Schleich

Bei der Jubiläumswanderung über sechs Kilometer verkosteten Wanderer etwa den Klöcher Traminer. Als besondere Sehenswürdigkeit hat Cari Seyffertitz das Tor zu einem der größten alten Weinkeller der Südoststeiermark geöffnet. An der Jubiläumswanderung nahmen die Landtagsabgeordnete Julia Majcan, Bürgermeister Daniel Tegel, die Altbürgermeiter Josef Doupona und Gottfried Maitz sowie der Geschäftsführer des Tourismusverbandes Christian Contola teil.

Johann Schleich

4. April: Erstes Live-Konzert des Austropop-Duos "SaSa" in Gnas

Die Sängerinnen Sandra Schantl und Sarah Germuth befinden sich mit ihrer Musik seit geraumer Zeit auf Erfolgskurs. Am Samstag, dem 22. April, geben sie nun ihr erstes Live-Konzert am Obstbau Haas in Gnas. Das Duo wird hauptsächlich Austro Pop-Covers und eigenkomponierte Songs vortragen.

Sarah Germuth und Sandra Schantl (v.l.) geben am 22. April am Obstbau Haas ihr Konzert-Debüt © Angelina Rechberger/ thecasual.studio

Für das Konzert gibt es eine begrenzte Kartenanzahl von 150 Stück. Den Grund dafür erklärt Sandra Schantl so: "Wir möchten unseren Zusehern ein Wohnzimmerkonzertfeeling übermitteln und dem Publikum so nah wie möglich sein."

Begleitet werden die Musikerinnen bei ihrem Debüt-Konzert von Oliver Meyer am Keyboard, Klaus Meyer am Schlagzeug, Franz Gombocz auf der Gitarre und Nico Paar am Bass. In Kooperation mit Kathrin Haas vom Obstbau Haas wird es beim Konzert auch Speisen und Getränke geben.

Nadja Gerhold

31. März: Gregor Schlierenzauer und Karl Karner nehmen Scheck für den guten Zweck entgegen

Im Herbst des Vorjahres eröffnete im Gerberhaus Fehring die Ausstellung von Gregor Schlierenzauer (Fotografie) und Karl Karner (Zeichnungen und Skulpturen).

Die Ausstellung hatte einen karitativen Hintergrund: Alle Einnahmen der verkauften Exponate stellen die beiden Künstler einem guten Zweck zur Verfügung. Gregor Schlierenzauer unterstützt "Kinder mit Gehörbeeinträchtigung" und Karl Karner das Naturschutzprojekt "Mein Quadratmeter Raabtal".

Die Erlöse gehen an "Kinder mit Gehörbeeinträchtigung" und "Mein Quadratmeter Raabtal" © Privat

Nun konnten die Erlöse an Gregor Schlierenzauer (10.000 Euro) und an Karl Karner (5000 Euro) im Gerberhaus Fehring überreicht werden.

30. März: Volleyballerinnen der MS Bad Radkersburg holten zum fünften Mal den steirischen Landessieg

Die Schulmannschaft der MS Bad Radkersburg gewann bereits zum fünften Mal die Landesmeisterschaft im Sparkasse–Schülerliga–Bewerb und darf somit zur Bundesmeisterschaft nach Leibnitz Ende April anreisen. In den Vorrunden, der Zwischenrunde und dem Viertelfinale siegten die Schülerinnen klar. Im Halbfinale setzten sich die Bad Radkersburgerinnen dann 2:1 gegen das BG/BRG Hartberg durch. Im Finale siegte die MS Bad Radkersburg sensationell im Wettkampf gegen die Rekord-Bundesmeisterinnen der SMS Eisenerz.

Sportlehrer Heimo Witsch, der gleichzeitig auch als Vereinstrainer des TuS Bad Radkersburg Volleyball tätig ist, trainiert die Spielerinnen. Die MS Bad Radkersburg bietet in den ersten beiden Klassen eine Stunde Unverbindliche Übung Volleyball und in der 3. und 4. Klasse zusätzlich zwei Stunden das Wahlpflichtfach Volleyball an. Die Schülerinnen perfektionieren das Volleyballspiel im Vereinstraining.

28. März: Seriensieger iMS Jennersdorf: Neunter Titel in Folge für junge Volleyballerinnen



Die Mädchen der iMS Jennersdorf waren bei der Schülerligavolleyball-Landesmeisterschaft, die im Aktivpark in Güssing über die Bühne ging, eine Klasse für sich. Nach einem Drei-Satz-Sieg gegen die MS Markt Allhau setzte sich das Team aus Jennersdorf im Finale auch gegen die Sportmittelschule Güssing in drei Sätzen (25:19: 25:10, 25:11) durch.

Die siegreichen Volleyballerinnen der iMS Jennersdorf © iMS Jennersdorf

Damit ging der Titel des burgenländischen Schülerliga-Landesmeisters wieder nach Jennersdorf – und das bereits zum neunten Mal in Folge. Die jungen Südburgenländerinnen werden das Burgenland nun auch bei den Bundesmeisterschaften in Leibnitz vertreten. Trainiert werden die Volleyballerinnen von Christine Thomas.



27. März: Feldbach: Spitze des Bereichsfeuerwehrkommandos wurde wiedergewählt



In der Leitersdorfer Komm-Halle fand die turnusmäßige Wahl zum Bereichsfeuerwehrkommandanten und seinem Stellvertreter im Bereichsfeuerwehrverband Feldbach statt.

Auf den amtierenden Bereichsfeuerwehrkommandanten Johannes Matzhold entfielen 125 (91,24%) der 137 abgegebenen Stimmen, 12 waren ungültig.

Wahlleiter Landesfeuerwehrkommandant Reinhard Leichtfried, Bezirkshauptfrau Elke Schunter-Angerer, Bereichsfeuerwehrkommandant Johannes Matzhold mit Stellvertreter Johann Weixler-Suppan, Franz Fartek (v.l.n.r.) © FRANZ FINK

Auch für den amtierenden stellvertretenden Bereichsfeuerwehrkommandanten Johann Weixler-Suppan war das Wahlergebnis eindeutig: von den 137 abgegebenen Stimmen entfielen 130 Stimmen (94,89%) auf ihn, 7 waren ungültig.

Beide nahmen ihre Wahl an. Das seit fünf Jahren gut eingespielte Team wird also weiterhin den Verband führen. Das gemeinsames Ziel: "Die heutige Feuerwehrjugend sind die Kommandantinnen und Kommandanten sowie Führungskräfte von morgen. Daher ist es wesentlich, die Perspektive jüngerer Menschen ausreichend miteinzubeziehen. Da spielt der Blick auf die nächsten 15, 20 Jahre eine wichtige Rolle und erfordert ein Miteinander von allen Feuerwehren", so Matzhold und Weixler-Suppan.

27. März: Gsölserhof in Kirchberg an der Raab hat sich vergrößert

Nach sechsmonatiger Umbauzeit hat sich am Gsölserhof in Kirchberg an der Raab einiges getan: Das Familienunternehmen hat sich um ein ganzes Stockwerk vergrößert. Der Gästezimmertrakt hat sich auf 11 Gästezimmer vergrößert. Es wurde auch ein neuer Eingangsbereich und ein Zugang für Hotel- und Tennisgäste errichtet. Die Investitionskosten betrugen 850.000 Euro.

Der Gästezimmertrakt wurde zum größten Teil aus Holz aus dem hauseigenem Wald erweitert © Johann Schleich

Der Gsölserhof zählt im Vulkanland seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Unterkünften mit Tennisbetrieb. Mit dem Ausbau des Gästezimmertraktes wurde der Unterkunftsbereich, bei dem zum größten Teil aus Holz aus dem hauseigenem Wald verwendet wurde, zu einer der modernsten Hotelanlagen in der Region. An der Vorstellung der neuen Hotelanlage nahmen Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl, Landtagsabgeodneter Franz Fartek und Bürgermeister Helmut Ofner teil. Die Segnung des Hauses nahm Pfarrer Bernhard Preiß vor.

Wolfgang, Irene und Hannah Gsöls mit Bürgermeister Helmut Ofner und Vertretern der Gemeinde © Johann Schleich

22. März: Musikbezirk Radkersburg wählte neuen Vorstand

Kürzlich hielt der Musikbezirk Bad Radkersburg seine Jahreshauptversammlung ab. Am Programm standen unter anderem die Neuwahl des Vorstandes und Ehrungen. Die 515 Musikerinnen und Musiker wählten Wolfgang Haiden (Marktmusikkapelle St. Peter a.O.) erneut zum Bezirksobmann. Als Obmannstellvertreter stehen ihm Petra Rudorfer (Musikverein Bierbaum) und Stephan Müller (Musikverein Tieschen) zur Seite.

Der neu gewählte Vorstand des Musikbezirkes Radkersburg © Blasmusikverband Bad Radkersburg

Wiedergewählt wurden auch Bezirkskapellmeisterin Karin Kniebeiß (Musikverein Bierbaum), Bezirksstabführer Clemens Treichler (Stadtkapelle Bad Radkersburg) und Jugendreferent Christopfer Hopfer. Neuer Bezirksfinanzreferent ist Wolfang Palz (Grenzlandmusik Halbenrain) und Marie-Therese Sudy (Marktmusikkapelle Straden) wurde neue Schriftführerin.

Das Verdienstkreuz in Silber am Band erhielt Wolfgang Haiden. Wolfgang Palz und Petra Rudorfer wurden mit der ÖBV-Verdienstmedaille in Bronze geehrt. Der ausgeschiedene Bezirksfinanzreferent Alois Fritz erhielt die ÖBV-Verdienstmedaille in Gold. Außerdem stand die Planung des Bezirksjugendcamps und des Bezirksmusikertreffens am Programm.

21. März: Premiere für das Neumondschwimmen in der Therme der Ruhe in Bad Gleichenberg

Zum ersten Mal findet am Donnerstag, dem 23. März, ab 17 Uhr das Neumondschwimmen in der Therme der Ruhe in Bad Gleichenberg statt. "Wir sind überzeugt davon, unseren Gästen mit dem Neumondschwimmen, das auch mit speziellen Lichteffekten aufwarten wird, nicht nur etwas Neues, sondern vor allem etwas Besonderes anzubieten", sagt Jörg Siegel, Sprecher der Kurhaus GmbH-Betreibergruppe.

Am Donnerstag, dem 23. März, findet in der Therme der Ruhe das Neumondschwimmen statt © Das KURHAUS Bad Gleichenberg GmbH

Jeweils am Donnerstag der Neumond-Woche bietet das Kurhaus Bad Gleichenberg den Gästen verschiedene Entspannungsprogramme wie Yoga im Curpark oder Spezialaufgüsse mit Birkenreisig oder Zirbe und Weihrauch in der Sauna an. Zusätzlich gibt es den ganzen Abend über kulinarische Spezialitäten im Restaurant Magnolie.

An folgenden Tagen findet das Neumondschwimmen statt: 23. März, 18. Mai, 15. Juni, 20. Juli, 17. August und 14. September.

20. März: Musikverein Deutsch Goritz feiert Jubiläum

Der Musikverein Deutsch Goritz hat heuer allen Grund zum Feiern: Am Samstag, 25. März, um 19 Uhr findet im Turnsaal der Mittelschule Deutsch Goritz das 50. Wunschkonzert statt. Zum Jubiläum erhielten alle ehemaligen Vereinsmitglieder eine persönliche Einladung, die auch als Eintrittskarte fungiert. Außerdem haben rund 50 Jungmusiker der Musikschule Mureck unter Direktor Günther Pendl einen Gastauftritt, darunter die Bläserklasse der Volksschule Ratschendorf, das Blockflötenensemble sowie das Nachwuchsorchester.

Der Musikverein Deutsch Goritz spielt am Samstag, 25. März, sein 50. Wunschkonzert © Foto de Monte

Der Musikverein Deutsch Goritz will das Publikum zum Jubiläum mit den besten Stücken aus den letzten 50 Jahren begeistern, darunter Joe Cocker, STS Medley und etwa eine Komposition von Robert Stolz. "Nach einer so langen musikalischen Pause freuen wir uns sehr, wieder vor Publikum spielen zu dürfen", sagt Roman Posch, Obmann des Musikvereines Deutsch Goritz. Zum besonderen Anlass treten die Musiker zudem in neuer Tracht auf.

Karten für das Konzert sind bei allen Musikern sowie an der Abendkasse erhältlich.

20. März: Radbörse der Arbeiterkammer macht in Feldbach Halt

Nach dem Motto "Verkauf dein altes Rad oder kauf dir ein neues!" findet am 24. und 25. März in der Arena Feldbach die Arbeiterkammer-Radbörse statt. Sie bietet eine Gelegenheit, seinen alten, funktionsfähigen Drahtesel zu verkaufen oder günstig ein neues zu erwerben.

Die Radannahme ist am Freitag, 24. März, von 10 bis 20 Uhr. Der Preis für das Fahrrad ist dabei vom Verkäufer selbst festzusetzen. Am Samstag, 25. März, findet von 10 bis 17 Uhr der Verkaufstag statt. AK-Radexperten kümmern sich um den Verkauf, kleine Reparaturen und beraten.

Am Ende der Radbörse kann entweder der Erlös vom Verkauf des Fahrrades abgeholt werden oder - sollte das Fahrrad nicht verkauft worden sein - das Rad. Alle nicht abgeholten Räder kommen einem karitativen Zweck zugute.

20. März: Neue Ausstellung in Feldbach "Wegbrechen und Aufbrechen"

In der Feldbacher Kunsthalle wurde kürzlich die Ausstellung "Wegbrechen Aufbrechen" eröffnet. Die Künstler Maria Legat, Zsuzsanna Szula, Gustav Troger und Josef Wurm haben sich damit auseinandergesetzt, was passiert, wenn alle Stricke reißen und das Leben sich plötzlich grundsätzlich verändert.

Die Künstler Maria Legat, Zsuzsanna Szula und Josef Wurm bei der Ausstellungseröffnung © Johann Schleich

Die gezeigten Arbeiten geben einen Einblick in naturalistische Bereiche. Vor allem Josef Wurm zieht den Betrachter seiner Bilder in eine Welt, die die Fantasie weiter wachsen lässt.

Besichtigen kann man die Ausstellung bis 21. April von Dienstag bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr in der Kunsthalle Feldbach.

Johann Schleich

17. März: Die Gleichenberger Bahn fährt wieder am Wochenende

Mit Ende 2020 wurde der Regelbetrieb der Gleichenberger Bahn eingestellt. Seither setzt die Gleichenberger Bahn auf Wochenendverkehr mit touristischem Schwerpunkt und hat sich gut entwickelt: 2021 zählte die Bahn, trotz pandemiebedingter Einschränkungen, über 10 000 Fahrgäste.

Im vergangenen Jahr hat der Bahnbetrieb erst im Mai gestartet, 2023 startet der "Dschungelexpress" bereits im März. Sehr zur Freude von Marcus Pirker, Generalsekretär von Fahrgast Graz/Steiermark - wie in einer Aussendung mitgeteilt wird. Ab Samstag, 18. März, ist es für Reisende daher wieder möglich, Ausflugsziele wie etwa das Freilichtmuseum in Trautmannsdorf, der Styrassic Park oder die Therme Bad Gleichenberg mit der Bahn zu erreichen.

Jeweils vier Abfahrten gibt es dann an Wochenenden (Samstag, Sonntag) und Feiertagen von Feldbach (9.18 Uhr, 12.18 Uhr, 15.18 Uhr und 18.18 Uhr) und Bad Gleichenberg (10.07 Uhr, 13.07 Uhr, 16.07 Uhr und 19.07 Uhr). Der aktuelle Fahrplan gilt bis 1. November. Der Betrieb für den Advent- und Weihnachtsverkehrs wird gesondert bekannt gegeben.

Es gilt der Verbundtarif, damit auch das Freizeitticket und das Klimaticket. Fahrkarten können auch direkt beim Lokführer gekauft werden

16. März: Fehring: Samstagsmarkt startet ins siebte Jahr

Am 18. März startet der Samstagsmarkt bei der Mariensäule am Fehringer Hauptplatz in seine 7. Saison. Das Angebot orientiert sich wie gewohnt an Lebensmitteln aus bäuerlichen Betrieben, die Produkte kommen ausschließlich aus der Region, viele davon in Bioqualität. Dazu kredenzt Walhalla Genusskulisse Frühstücksspeisen und Brunchspezialitäten.

Die 25 Marktteilnehmer blicken auch über den Tellerrand hinaus. Am Vatertag, 11. Juni, findet die "Lange Markttafel" unter dem Pavillon am Hauptplatz Fehring statt. Ein 7-Gänge Menü für 60 Personen, gekocht mit den Produkten des Marktes, erwartet die Gäste. Die Einnahmen werden an Pro Juventute in Fehring gespendet.

Ab 18. März findet wieder der Samstagsmarkt am Fehringer Hauptplatz statt © Stadtgemeinde Fehring

Eine große Auswahl an regionalen Raritäten, seltenem Saatgut und Jungpflanzen wird an sechs Terminen im Frühjahr geboten. Auch das heimische Kunsthandwerk mit Produkten aus Ton, Holz, Filz, Wolle und Naturmaterialien ist vertreten.

Veranstaltungen als Rahmenprogramm gehören auch zum Samstagsmarkt: vom Muttertagsfrühstück über den Tag des offenen Bienenstocks bis zum Biofest und dem großen Adventmarkt. Am 16. September findet eine Modenschau von Stoffwechsel Mode aus Feldbach statt.

Nähere Informationen finden Sie unter http://www.fehring.at/fehringer-samstagsmarkt und https://www.facebook.com/FehringerSamstagsmarkt

16. März: Fehring: Frauentag mit Kabarett

Der internationale Frauentag wurde in der Fachschule Schloss Stein mit einem abwechslungsreichen Programm begangen. Die Schülerinnen zeigten sich von ihrer kreativsten Seite. Die Direktvermakterinnen überraschten die vielen Besucherinnen mit einem für alle Tageszeiten und Festtagen passenden Angebot. Dabei wurde speziell auf Produkte für eine gesunde Ernährung hingewiesen. In einem Vortrag vermittelte Tanja Kaufmann, dass Glück erlernbar ist und gab praktische Anweisungen dazu. Lieder, die Träume, Gedanken und Lebensgefühl thematisierten, umrahmten das Programm.

Direktorin Ulrike Prutsch und Mitgestalterinnen des Frauentages © Johann Schleich

Die Schaffenskraft der Bäuerinnen und deren Kreativität wurde in einem Kurzfilm gezeigt. Bäuerinnen aus Nieder- und Oberösterreich strapazierten beim Bäuerinnenkabarett die Lachmuskeln. Die Inhalte nahmen kritisch Alltagssituationen unter die Lupe. Organisiert hat den Frauentag Direktorin Ulrike Prutsch.

Johann Schleich

15. März: Ein Fest der Frauen in St. Anna am Aigen

In St. Anna am Aigen gestaltete der Verein "Glück" gemeinsam mit den Grünen zum Weltfrauentag einen Abend von Frauen für Frauen. So referierte Ingrid Koppold-Adler zum Thema Glück und die Künstlerin Katarina Hvozdarova Daro malte ein Bild von Frau für Frauen. Die Veranstalterin Brigitte Pachler riet zum Thema Glücklichsein dazu, Dankbarkeit in den kleinen Dingen des Alltags zu finden.

Am Weltfrauentag gestaltete der Verein "Glück" unter der Leitung von Brigitte Pachler gemeinsam mit den Grünen einen Abend von Frauen für Frauen © Verein Glück, Brigitte Pachler

Zudem erzählten Heike Schmidt von Zonta und Petra Werkovits von Soroptimist International aus dem Leben ihrer Arbeit für Gleichstellung und Gleichberechtigung für Mädchen und Frauen. Kulinarisch begleitet wurde das Fest von der Walhalla Genusskulisse mit Produkten aus der Region.

15. März: Kabarettist Alexander Hechtl im Zehnerhaus Bad Radkersburg

Am 18. März um 19.45 Uhr findet im Zehnerhaus Bad Radkersburg ein Kabarettabend mit Alexander Hechtl statt. In seinem ersten Soloprogramm "All but(t)…Hausverstand" schlüpft der steirische Kabarettist, der 2022 mit dem Kleinkunstvogel ausgezeichnet wurde, in die Rolle als "Wappler, der erkannt hat, einer zu sein". Der 40-jährige Nachwuchskabarettist und Philosoph analysiert dabei die alltäglichsten Blödheiten und nimmt etwa Bezug auf die "Daueraktionen, Superaktionen, Extraaktionen" in Supermärkten.

Am 18. März steht Alexander Hechtl mit seinem Soloprogramm "All bu(t)...Hausverstand im Zehnerhaus Bad Radkersburg auf der Bühne © Alexander Hechtl

Mit seinem philosophischen Kabarett möchte er zeigen, "dass Denken halt was Schönes ist und Probleme löst", so Hechtl. Er versieht die Philosophie daher mit einer Portion Humor, um sie anschaulicher zu machen.

14. März: Südoststeirische Beteiligungsgesellschaft stellt Mitarbeiterkarte vor

Kürzlich stellte die südoststeirische SHR Beteiligung GmbH ihre neue Mitarbeiterkarte vor. Die SHR-Karte soll Beschäftigten, etwa vom Kurhaus Bad Gleichenberg, Vorteile bringen. Einer dieser soll etwa der freie Eintritt in die Therme der Ruhe sein.

Betriebsrat Josef Friedl, SHR-Geschäftsführer Daniel Freismuth, SHR-Geschäftsführer Peter Hochleitner, SHR-Geschäftsführer Jörg Siegel, Betriebsrätin Helga Roppitsch-Wagner bei der Vorstellung der SHR-Mitarbeiterkarte im Mailandsaal Bad Gleichenberg © SHR

Zudem soll die SHR-Karte Arbeitsuchende auf das Unternehmen aufmerksam machen: "Wir sehen es auch als unsere Aufgabe an, auf die jeweilige Person spezifisch einzugehen und ihr ein 'Goodie' anzubieten, das ihr wirklich hilft", erklärt Geschäftsführer Jörg Siegel.

14. März: Studierende des "Camillo Sitte Bautechnikums" stellen Abschlussarbeiten in Feldbach aus

Auf Einladung von Bürgermeister Josef Ober und Gewerbetreibenden (Krobath-Gruppe und KGT Building Technology) stellen derzeit 100 Studierende des Camillo Sitte Bautechnikums aus Wien unter der Leitung von Angelika Zeininger ihre Abschlussarbeiten im Veranstaltungszentrum Feldbach aus.

Studierende des Camillo Sitte Bautechnikums aus Wien stellen ihre Abschlussarbeiten in Feldbach aus © Heimo Math

"Die Schülerinnen und Schüler haben an Konzept- und Entwurfsplänen für acht Projektbereiche in der Stadt Feldbach gearbeitet", so Heimo Math von "Heimo Math Architektur".

Interessierte können die fiktiven Projekte der Studierenden noch bis 24. März im Foyer des Zentrums Feldbach besichtigen.

13. März: Weingut Winkler-Hermaden präsentierte Jubiläumswein

Mit Olivin ist nicht der in Kapfenstein in guter Qualität vorkommende Halbedelstein aus Vulkangestein gemeint, sondern ein Wein, der vor 30 Jahren erstmals gekeltert wurde. Ein Blauer Zweigelt, deren Trauben händisch ausgedünnt und selektioniert werden. Bis zum Jahrgang 2016 reifte der Wein 24 Monate im Eichenfass.

Georg und Christof Winkler-Hermaden mit ihrem Jubiläumswein "Olivin Reserve 2017" © Johann Schleich

"Der Jahrgang 2017 wurde zum dreißigjährigen Olivinjubiläum gekeltert und hat eine Reifezeit von 60 Monaten hinter sich", so Christof Winkler-Hermaden. Verkostet wurde der edle Tropfen in Begleitung eines mehrgängigen Menüs, das Martin Winkler-Hermaden zubereitete. Hinter dem Qualitätsprodukt Olivin stehen Margot, Georg, Christof, Thomas und Wolfgang Winkler-Hermaden.

Johann Schleich

13. März: Gnaser Berg- und Naturwächter bauten Vogelnistkästen

Elf Berg- und Naturwächter aus Gnas sind begeisterte Nistkästenbauer. Seit 2009 haben sie unter Obmann Josef Müller bereits 1200 Vogelnistkästen in Eigenregie gebaut und verkauft.

Die Gnaser Berg- und Naturwächter mit ihrem Nistkastenangebot © Johann Schleich

"In erster Linie sind die Nistkästen für Meisen geeignet. Vor Jahren haben wir auch die großen Nistkästen für den Wiedehopf gebaut. Bei Nistkästen kommt es auf wichtige Details an, da die Vögel nur passende Kästen mit der richtigen Größe der Einfluglöcher annehmen", sagt Müller

Doch nicht nur die 1200 Nistkästen wurden gebaut, sondern auch unzählige Schwalbennester für Mehl- und Rauchschwalben. Erhältlich sind die Nistkästen für 10 Euro bei Martina Rathkolb unter 0664/ 4405543 oder m.rathkolb@gmx.at.

Johann Schleich

13. März: 100 Jahre Theater Edelsbach

Zum 100-jährigen Jubiläum steht beim Theater Edelsbach das bäuerliche Lustspiel "Herz am rechten Fleck" von Anton Hamik auf dem Programm. Theater Kaplan Josef Müller gründete das Theater im Jahre 1923.

Die Theatergruppe aus Edelsbach präsentiert dieses Jahr das Stück "Herz am rechten Fleck" von Anton Hamik © Monika Lafer

Das Stück erzählt von drei Brüdern, die das Fischen der Arbeit vorziehen und den Bauernhof vernachlässigen. Das geruhsame Leben der drei wird mit der Anstellung einer tüchtigen Wirtschafterin empfindlich gestört, denn innerhalb eines Jahres schafft sie es, den heruntergekommenen Besitz wieder in einen blühenden Bauernhof umzugestalten.

Premiere für das Lustspiel in drei Akten im Pfarrheim Edelsbach ist am 17. März um 19.30 Uhr.

10. März: Fachmesse für Energie und Blackout-Vorsorge in Kirchbach

Am 11. März findet im Rüsthaus Breitenbuch (Marktgemeinde Kirchbach-Zerlach) die Fachmesse „Erneuerbare Energie und Blackout-Vorsorge“ zwischen 9 und 15 Uhr statt.

Im Falle einer Krise seien für Bürgermeister Anton Prödl Eigenverantwortung, Vorsorgemaßnahmen und gegenseitige Hilfestellungen von großer Bedeutung.

Daher sollen sich Interessierte im Zuge der der Impulsvorträge unter anderem über Blackout-Vorsorge, erneuerbare Energie, Energiegemeinschaften und aktuelle Förderungen von Land und Bund informieren.

9.März: Musikschüler aus dem Musikbezirk Radkersburg schnupperten erste Kapellenluft

Die Stadtkapelle Bad Radkersburg und die Grenzlandtrachtenkapelle Mureck luden kürzlich Musikschülerinnen und Musikschüler, die noch nicht aktiv in den Musikkapellen musizieren, ins Musikheim Mureck ein, um den Kindern einen Einblick in die Arbeit der Musikkapellen zu gewähren.

"Das Ziel dieses Projektes ist es, bereits relativ früh eine Verbindung zwischen den Musikschülern und den Musikkapellen herzustellen, um den künftigen Vereinsnachwuchs zu sichern", erklärt Jungreferentin der Musikkapelle Bad Radkersburg Vanessa Kindler.

Bei den Kennenlerntagen musizierten Musikschülerinnen und Musikschüler gemeinsam mit erfahrenen Jungmusikern der Musikkapellen Bad Radkersburg und Mureck © Musikbezirk Radkersburg

Gemeinsam mit Patricia Tesch, Jungreferentin der Musikkapelle Mureck, organisierte sie den Kennenlerntag. Bei Rhythmus- und Kennenlernspielen mit den Jungmusikern aus den Kapellen entstanden bereits erste Bekanntschaften.

9. März: Buchvorstellung in Rudersdorf

Im August 2021 fand die Ausstellung "75 Jahre Kriegsende - Rudersdorf und Umgebung im Spannungsfeld der Diktaturen" in der MS Rudersdorf statt. Der Inhalt dieser Ausstellung bildet den Kern des neu erschienenen Buches "Zwischen Austrofaschismus und NS-Terror. Das südliche Burgenland im Spannungsfeld der Diktaturen" vom Historiker Michael Achenbach und vom Rudersdorder Lokalhistoriker Thomas König.

Achenbach und König bei der Recherche © König/Kerystiftung

Das Werk spannt den Bogen vom Ständestaat bis hin zur Besatzungszeit, der Entnazifizierung und der heutigen Erinnerungskultur im Burgenland. Die Schulen, an welchen die Wanderausstellung zu sehen war, steuerten Gastbeiträge bei. Es kommen auch Zeitzeugen wie der Rudersdorfer Altbürgermeister Hans Peter Katzbeck zu Wort.

Achenbach und König stellen ihr Buch am 10. März um 18.30 Uhr in der MS Rudersdorf vor.

8. März: Südoststeirische Gewerkschafterinnen drängen auf höheren Mindestlohn

Anlässlich des Weltfrauentages erinnern die ÖGB-Frauen an die Ungleichstellung von Frauen gegenüber Männern.

"Wir Frauen tragen nach wie vor die Doppelbelastung. Familie und Beruf zu vereinbaren, kostet Zeit, Geld und macht sich vor allem auf unserem Pensionskonto negativ bemerkbar", sagt ÖGB-Frauenvorsitzende der Südoststeiermark Manuela Leitgeb.

Anlässlich des Weltfrauentages erinnern die ÖGB-Frauen Südoststeiermark an die Ungleichstellung von Frauen gegenüber Männern © ÖGB Südoststeiermark

Daher fordern die ÖGB-Frauen eine Arbeitszeitverkürzung und eine verpflichtende Gesundheitsförderung in Betrieben, einen Mindestlohn von 2000 Euro, den flächendeckenden Ausbau von Nachmittagsbetreuung an Schulen und Pflege- und Betreuungsplätzen sowie dass jedes Kind ab dem 1. Geburtstag einen Anspruch auf einen Kinderbildungsplatz hat.

7. März: Fehring eröffnete Kinderbibliothek in Hatzendorf

Die Volksschule und der Kindergarten Hatzendorf, Fehrings Bürgermeister Johann Winkelmaier, Vizebürgermeister Marcus Gordisch und Stadträtin Ute Schmied eröffneten feierlich die Kinderbibliothek Fehring in Hatzendorf (im Erdgeschoss des Hauses 176, neben dem Elternberatungszentrum Hatzendorf). Auch Michaela Haller, Geschäftsführerin des Lesezentrums Steiermark, und Ulrike Einwallner vom Land Steiermark würdigten das Projekt ausgehend von der Stadtbibliothek Fehring.

Vertreter aus der Politik eröffneten gemeinsam mit Schülern und Kindergartenkindern die Kinderbibliothek Fehring in Hatzendorf © Stadtgemeinde Fehring

Junge Leser können in der "KiBi" Medien kostenlos ausleihen und ankaufen. Das Projekt wird in Kooperation mit der VS Hatzendorf, dem Kindergarten Hatzendorf, die die KiBi von Montag bis Freitag besuchen können, und der Elternberatungsstelle durchgeführt.

Samstags von 9 bis 10 Uhr hat die "KiBi" für alle Leser geöffnet. Besonders ist, dass das Projekt an diesem Tag von Kindern in Begleitung eines Erwachsenen betreut wird. Die elfjährige Amelie Wagner, die bereits seit Jahren Dienst in der Stadtbibliothek Fehring macht, wird in der "KiBi" als Jungbibliothekarin tätig sein.

6. März: IG "Neue Radkersburger Bahn" schafft übertragbares Klimaticket Steiermark an

Die Interessensgemeinschaft "Neue Radkersburger Bahn" kaufte ein übertragbares Klimaticket Steiermark an, das für einen Unkostenbeitrag von 10 Euro pro Tag ausgeliehen werden kann.

6. März: Autohaus Trummer in Gniebing bei Feldbach feiert 50 Jahre Audi

Seit 50 Jahren, also seit 1973, ist das Autohaus Trummer in Gniebing bei Feldbach Audi-Händler. Geschäftsführer Walter Kleinschuster veranstaltete in Zusammenarbeit mit der Jungen Wirtschaft Feldbach ein Netzwerk-Frühstück, bei dem auch der neue Audi Q8 vorgestellt wurde.

Zu Gast bei VW/Audi Trummer war etwa auch der "RO80 Club international" mit Hauptsitz am Bodensee. Mehrere historische Fahrzeuge der Marke NSU sowie einige Audi E-Fahrzeuge und der neue Q8 standen zur Probefahrt zur Verfügung.

Geschäftsführer Walter Kleinschuster (mit Gattin Birgit) feierte u.a. mit LAbg. Julia Majcan, Marco Marina und Marc Fauster (beide Junge Wirtschaft Feldbach) und Andreas Bertsch (RO80 Club) 50 Jahre Audi © Privat

Ein 20-Jahr-Jubiläum feiert heuer auch die Zusammenarbeit zwischen dem Hause Trummer und TL Automobile in Friedberg.

1. März: Jugendliche kämpften beim "Lehrlings-Qualifying" um Lehrstellen

Zweimal im Jahr veranstaltet das Unternehmen e-Lugitsch am Firmengelände in Gniebing das "Lehrlings-Qualifying". Unter dem Motto "Der Preis ist heiß (begehrt)" bekamen kürzlich wieder elf junge Kandidatinnen und Kandidaten die Chance, sich für eine Lehrstelle in den Bereichen Elektrotechnik, Elektronik und Einzelhandel zu empfehlen.

Das Unternehmen e-Lugitsch veranstaltete kürzlich das "Lehrlings-Qualifying". Elf Jugendliche nahmen daran teil. © M-Effekt

Bei einer Teamchallenge, einer Schnitzeljagd und dem klassischen Bewerbungsgespräch wurden Höflichkeit, Teamgeist und logisches Denken auf die Probe gestellt. Das besondere Engagement zweier Bewerber zahlte sich aus: Sie bekamen noch an Ort und Stelle die Zusage für eine Lehrstelle im Unternehmen.

27. Februar: Bronze für Campingplatz der Parktherme Bad Radkersburg

Der Campingplatz der Parktherme Bad Radkersburg wurde kürzlich mit dem Branchenpreis für Campingunternehmer, dem "Campsite Award", ausgezeichnet. Dazu haben Leserinnen und Leser der Magazine "Reisemobil International", "Camping, Cars & Caravan", "CamperVans" und Campinggäste europaweit 100 teilnehmende Campingplätze bewertet.

Nach den "Stockerlplätzen" in den Jahren 2019, 2020 und 2021 konnte der Campingplatz der Parktherme Bad Radkersburg erneut überzeugen und heimste in der Kategorie "Wellness & Regeneration" den dritten Platz ein.

Bei Sandra Lanschützer, Herbert Ganster und Peter Weberitsch ist die Freude über Bronze in der Kategorie "Wellness & Regeneration" groß (v.l.n.r.) © Parktherme Bad Radkersburg

27. Februar: Schauspielerin Gabriele Köhlmeier gastiert mit Kabarettvortrag in Feldbach

Anlässlich des Internationalen Frauentages gastiert Schauspielerin Gabriele Köhlmeier mit ihrem Programm "Überlebensfrage – Ein kritischer Blick auf die Lage der Welt…aus weiblicher Sicht" in Feldbach. Köhlmeiers neues Programm ist ein Mix aus Kabarett und Vortrag.

Am 3. März gastiert Schauspielerin Gabriele Köhlmeier mit ihrem Kabarettvortrag "Überlebensfrage" in Feldbach © Elxenbacher Kunstmühle

Mit "bissig-satirischer Darstellung und informativ-lehrreicher Sachvermittlung" will Köhlmeier ihrem Publikum Gründe für die Misere, in der sich die Welt augenblicklich befindet, klarmachen und bietet Möglichkeiten der Veränderung dar.

Zu sehen ist Köhlmeiers Kabarettvortrag am Freitag, dem 3. März, um 19 Uhr im Arbeiterkammersaal in Feldbach. Eintritt: freiwillige Spende.

24. Februar: Schloss Kornberg eröffnet Osterausstellung

Am Samstag, 25. Februar, setzt das Schloss Kornberg den Startschuss für seine traditionelle Osterausstellung, die bis 7. April täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet hat. Der Eintritt ist frei.

Das Schloss Kornberg stellt Ostereier, gestaltet von heimischen Kunsthandwerkern, aus © Leonard Bardeau

"Heuer sind viele neue Kunsthandwerker dabei", verspricht Leonard Bardeau, der Organisator der Ausstellung. Neben osterlichen Dekorationsideen wie Glasostereiern und Geschenken erwartet die Gäste erlesene heimische Kulinarik: "Es gibt heuer viele neue Honigsorten, Marmeladen, Liköre und Schnäpse." Damit will Bardeau "Genuss-Ostern" feiern.

Julia Schuster

23. Februar: SPÖ will besseres Angebot bei öffentlichem Verkehr

Auf Einladung des Feldbacher Vizebürgermeisters Robert Trummer diskutierten Vertreter der SPÖ, der Gewerkschaft und des Pensionistenverbandes im Hotel Csejtei über die Zukunft der Arbeit und die Gesundheitsversorgung sowie für die Region besonders aktuelle Themen wie den öffentlichen Verkehr. Für Trummer war klar, dass in Zeiten des Klimawandels und hoher Treibstoffpreise der Ausbau des öffentlichen Verkehrs in der Südoststeiermark einen wesentlichen Punkt auf der Agenda der SPÖ darstellen muss.

Auch Nikolaus Bösch-Weiss – der SPÖ-Ortsparteivorsitzende und Gemeindevorstand in St. Stefan i.R. war Mitveranstalter des Abends - ist der Ausbau des öffentlichen Verkehrs ein besonderes Anliegen. Wolle man mehr Menschen dazu bewegen, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen, müssten entsprechende Anreize geschaffen werden. Er kritisierte in diesem Zusammenhang die schlechte Anbindung von St. Stefan an die Bezirkshauptstadt. Man werde weiterhin Verbesserungsbedarf aufzeigen.“ Die SPÖ plant weitere Veranstaltungen zu für die Region wichtigen Themen. In Sachen öffentlicher Verkehr steht als nächstes ein Expertengespräch auf dem Programm.

23. Februar: Das Projekt "Jobs aus der Box" brachte Berufswelten an die MS Kirchberg

Die Schülerinnen und Schüler der dritten Klassen der Mittelschule Kirchberg konnten kürzlich in verschiedene Berufswelten eintauchen. Unterstützt von Berufsorientierungslehrerin Anna Nöst probierten sie sich in den Bereichen Bau, Dienstleistungen, Elektro, Handel/E-Commerce, Holz, Metall und Pflege aus.

Die Schülerinnen und Schüler der dritten Klassen der MS Kirchberg erlebten Berufsorientierung praktisch und hautnah © MS Kirchbach

Ergänzt wurden die ersten Erfahrungen durch Begegnungen mit Vertreterinnen und Vertretern regionaler Unternehmen. Dadurch erhielten die Jugendlichen relevante Informationen über die praktische Arbeitswelt und hatten die Möglichkeit, Kontakte für ein Schnupperpraktikum zu knüpfen.

"'Jobs aus der Box' liefert so einen wertvollen Beitrag in dieser ersten Phase der Berufsorientierung", sagt Nöst. Das Projekt wurde gemeinsam mit der Berufsfindungsbegleiterin Edith Kohl von der Steirischen Volkswirtschaftlichen Gesellschaft durchgeführt.

22. Februar: Faschingsgottesdienst der Katholischen Jungschar in Gnas

Unter dem Motto "Schöpfung - ein bunter Garten Gottes" stand der heurige Faschingsgottesdienst in Gnas. Die Begleiterinnen der Katholischen Jungschar Gnas gestalteten die Feier gemeinsam mit den Jungscharkindern. Pfarrer Karl Gölles, ein Gärtner und die großen, teils kahlen, teils bunten Bäume begrüßten die kleinen Pflanzen mit Applaus in der Kirche.

In Gnas wurde der Faschingsgottesdienst gebührend gefeiert © Katholische Jungschar Gnas

Mit den selbstgebastelten Rasseln der Jungscharbegleiterinnen konnten die Kinder die Lieder rhythmisch begleiten. Am Kirchplatz naschten die Kirchgänger Krapfen. Außerdem wurde Konfetti, welches symbolisch Saatgut darstellen soll, für gute Laune ausgeteilt.

22. Februar: Leistungsprüfung: Feuerwehr ist auch in Erster Hilfe fit



In Oberdorf am Hochegg (Gemeinde Kirchberg/R.) fand die Sanitäts-Leistungsprüfung der Bereichsfeuerwehrverbände (BFV) Feldbach und Fürstenfeld statt. 164 Sanitäts-Trupps mit mehr als 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus den BFV Feldbach, Fürstenfeld, Leibnitz, Graz-Umgebung sowie 43 Gäste aus Oberösterreich absolvierten die Prüfung in den Stufen Bronze, Silber und Gold. Sie stellten damit unter Beweis, dass Feuerwehrkräfte auch in Erster Hilfe fit sind. Die Bewerbsleitung lag bei Brandinspektor der Sanität Maria Fiedler (BFV Feldbach) und Abschnittsbrandinspektor der Sanität Karl Lederer (BFV Fürstenfeld) als Stellvertreter.

Bewerbsleitung: Maria Fiedler und Karl Lederer © LFV Franz Fink

Dem Feuerwehr-Sanitätsdienst kommt im Rahmen der Feuerwehrausbildung ein besonderer Stellenwert zu. Es geht primär um Schutz und Sicherheit der Einsatzkräfte bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Ziel ist es, die bei den Lehrgängen an der Feuerwehr und Zivilschutzschule Steiermark oder bei der laufenden Ausbildung in der Ortsfeuerwehr erworbenen Kenntnisse zu überprüfen und zu perfektionieren.

21. Februar: Unterlamm war einen Tag, das Zentrum der Welt

Beim Kinderfaschingsfest der Eltern-Kind-Bildungsgruppe im Mehrzwecksaal in Unterlamm hatte der Nachwuchs viel Spaß zum Faschingsausklang.

Der Nachwuchs hatte viel Spaß beim Kinderfaschingsfest in Unterlamm © Gemeinde Unterlamm

Lustig ging es auch im örtlichen Gemeindeamt zu, stand der Faschingsdienstag dort doch unter dem Motto "Unterlamm ist das Zentrum der Welt" - für einen Tag. Bürgermeister Robert Hammer, Sekretärin Margret Spörk und Amtsleiter Alois Hammer hatten sich in die entsprechende Schale geworfen: als Königspaar und Musketier.

Lustig ging es auch im Gemeindeamt zu: Bürgermeister Robert Hammer, Sekretärin Margret Spörk und Amtsleiter Alois Hammer © Gemeinde Unterlamm

21. Februar: Ausgelassen feierte die PVÖ-Ortsgruppe Leitersdorf den Faschingsausklang

Die PVÖ-Ortsgruppe Leitersdorf lud ihre Mitglieder ein, um gemeinsam Fasching zu feiern. Im Raum der Generationen des Komm-Zentrums Leitersdorf herrschte ausgelassene Stimmung. Bevor die Gäste, teils maskiert, zur "Eigenen LKH-Band" gekonnt das Tanzbein schwangen, sorgten Kaffee und Faschingskrapfen für das leibliche Wohlgefühl.

Es herrschte ausgelassene Stimmung bei der Faschingsparty der PVÖ-Ortsgruppe Leitersdorf © PVÖ Leitersdorf

Auch der Feldbacher Vizebürgermeister Robert Trummer ließ sich das närrische Treiben der PVÖ-Ortgruppe Leitersdorf nicht entgehen und stattete der Faschingsparty einen Besuch ab.

Die PVÖ-Ortsgruppe Leitersdorf lud ihre Mitglieder zur Faschingspary ein. Gekommen ist auch Vizebürgermeister Robert Trummer © PVÖ Leitersdorf

20. Februar: Närrisches Treiben in Gnas

Langersehnt und mit viel Engagement veranstalteten das Rote Kreuz zusammen mit den Landsknechten das Närrische Treiben in Gnas. Es war ein fulminanter Umzug: Allen voran zogen die Landsknechte zu Gnas und der Musikverein durch das Ortszentrum von Gnas und versammelten sich dann am Marktplatz. Dort herrschte eine ausgelassene Stimmung.

Die Landsknechte zu Gnas zogen durch den Ort © Mattias Sammer

Das Gemeindeteam hatte eine neue Marktlücke vorgestellt, eine Recycling-Schneiderei in Gnas, und präsentierte seine aufwendigen Kostüme aus Müll in einer tollen Modeschau, die von der Jury mit dem 1. Preis ausgezeichnet wurde. Den 2. Preis erhielt der USV Gnas mit dem Motto "Cool Runnings - dabei sein ist alles". Das Volleyballteam erhielt den 3. Preis und ließ Gnas neu erblühen. Die Landjugend als Mario Kart und die Schlümpfe mit ihrem Gargamel erhielten den 4. Preis.

Der USV Gnas ergatterte den 2. Preis © Mattias Sammer

20. Februar: Faschingsumzug in Jennersdorf

Elf Wagen und vier Fußgruppen hatten sich zum diesjährigen Faschingsumzug in der Bezirkshauptstadt Jennersdorf angemeldet. Mit dabei war auch die Freundes-AG aus Jennersdorf als Eisverkäufer.

Die Zirkusjugend Neusiedl begeisterte mit tollen Kostümen © jdf-events.at

Neu war in diesem Jahr die Marschroute. Sie führte von der Badstraße unweit des Freizeitzentrums hinaus zur Gernot-Arena. Die Gemeindeführung sah sich zu dieser neuen Streckenführung aufgrund zahlreicher Beschwerden der Anrainer im Ortszentrum und Vandalismus gezwungen.

Die Freundes-AG aus Jennersdorf war als Eisverkäufer verkleidet © jdf-events.at

20. Februar: Faschingsparty mit Udo Wenders im Vitalhotel

Das Vitalhotel-Team um Direktorin Claudia Wendner lud den Kärntner Komiker und Sänger Udo Wenders ein, um gemeinsam den Faschingsausklang zu feiern. Das Faschings-Original schöpfte wieder aus seinem breiten Repertoire. Neben den Faschingsklassikern wie "Amada mia amore mio", "Her mit meine Hennen", gab er auch Songs wie "Der letzte Zug, Cara mia" oder "Eloisa" zum Besten.

Direktorin Claudia Wendner bei der Faschingsparty mit Udo Wenders © Vitalhotel der Parktherme

Die Gäste, zum Teil maskiert zum Faschingsmotto "Der große Gatsby – ein Revival an die goldenen 20er", schunkelten eifrig mit. Aber auch die Tanzhungrigen unter ihnen kamen nicht zu kurz, dafür sorgte der "Hausmusiker" Borut.

15. Februar: Edelsbach: Showprogramm zugunsten der Kinderkrebshilfe feiert Jubiläum

Es begann 1997 ganz klein mit einigen Kindern auf wenigen Quadratmetern in einem Gasthaus in Edelsbach als eine Art Kinderfasching. Im Laufe der Jahre hat sich die Playbackshow, die die SPÖ Edelsbach-Rohr Jahr für Jahr veranstaltet, zu einer Großveranstaltung entwickelt, die zahlreiche Besucher anlockt. Auf der einen Seite wird rund 3 Stunden lang Unterhaltung geboten, auf der anderen Seite wird jährlich ein vierstelliger Euro-Betrag an die Steirische Kinderkrebshilfe übergeben.

Die Playbackshow in Edelsbach für den guten Zweck findet zum 25. Mal statt © (c) stefanie kaufmann_

Gemeindekassier Gerhard Monschein kann sich bei der Organisation stets auf ein perfekt eingespieltes Team verlassen. Die Akteure, ob jung oder alt, treten sehr professionell auf. Am Faschingssonntag, dem 19. Februar, um 14 Uhr ist es in der Festhalle Edelsbach nach zwei Jahren coronabedingter Pause wieder so weit: Und mit der 25. Auflage begeht man auch ein Jubiläum. Rund 45.000 Euro konnten bisher an die Steirische Kinderkrebshilfe übergeben werden.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Wie jedes Jahr werden wieder schöne und wertvolle Warenpreise verlost.

14. Februar: Maria und Josef Rauch feiern Gnadenhochzeit

Maria und Josef Rauch aus Radisch (Gemeinde Gnas) feierten kürzlich ein seltenes, aber sehr erfreuliches Ereignis: ihre Gnadenhochzeit.

Maria und Josef Rauch sind seit 70 Jahren ein Ehepaar © Marktgemeinde Gnas

"70 Jahre gemeinsam durchs Leben zu gehen, ist bestimmt ein langer Weg mit Freude und Vertrauen, wohl auch mit Mühe und Not", sagte Bürgermeister Gerhard Meixner. Auch Franz Kaufmann, Ortsvorsteher von Aug-Radisch, ist stolz, so ein Ehepaar in seiner Ortsgemeinde zu ehren.

14. Februar: Bilaterales Lions-Treffen in Slowenien

Der Lionsclub Bad Radkersburg-Mureck beteiligte sich heuer an der Charternight der slowenischen Clubs Murska Sobota, Ljutomer, Lendava und Gornja Radgona. Der Erlös kommt dem ersten gemeinsamen Projekt zu Gute. Im Kindergarten und in der Grundschule Cven wird ein Sinnespfad und eine Musikwand für blinde und sehbehinderte Kinder und Kinder mit Entwicklungsstörungen errichtet. Die Kinder sollen damit Mut entwickeln und Angst überwinden.

Governor Heinz Rottleuthner und Radovan Pušnar tauschen Wimpel © LC Ljutomer

Im Sommer 2022 wurde im Weingut Steyer im slowenischen Apace ein bilaterales slowenisch-österreichisches Komitee gegründet, mit dem Ziel, Freundschaften zwischen den südoststeirischen und slowenischen Clubs zu vertiefen und gemeinsame Projekte zu finanzieren. Damit schlossen sich der erste österreichische Club mit slowenischen Clubs zusammen.

13. Februar: Benefizkonzert am Borg Bad Radkersburg am 16. Februar

Am Donnerstag, 16. Februar, um 19 Uhr findet bereits zum 33. Mal das Benefizkonzert am Borg Bad Radkersburg statt.

Beim Benefizkonzert werden die Schülerinnen und Schüler wieder zu Popstars © Reinhard Meyer

Das Benefizkonzert bietet heuer ein breites Repertoire aus Gospel-, Jazz- und Popmusik aus mehreren Jahrzehnten der Popular-Musikgeschichte. Auftreten werden Music&Voice mit Chor, Ensemble und Band sowie diverse Klassen- und Instrumentalklassenensembles, Solisten und auch die Lehrerband. Als Gastensemble tritt dieses Mal die Mittelschule Bad Radkersburg auf.

Der Erlös - der Eintritt ist eine freiwillige Spende - wird heuer dem Zeit-Hilfs-Netz Bad Radkersburg unter Anna Mir gespendet.

13. Februar: 3-jähriges Jubiläum für plastikfreie Blumensträuße bei den Feldbacher Floristen

Auch zum heurigen Valentinstag möchten die Feldbacher Floristen wie Rosenkavalier, Blumen Posch und Blumen Maureen ein klares Zeichen setzen. Sie verkaufen schon seit drei Jahren ihre Schnittblumen ohne Plastikverpackung und ohne Plastikdekoration. Auch Pflanztöpfe und Transportbehälter sind aus 100 Prozent kompostierbarem Material.

Bürgermeister Josef Ober mit den Blumenhändlerinnen der Stadt Feldbach © Stadtgemeinde Feldbach

"Dieses Umdenken in Zeiten des Klimawandels ist ein weiterer wichtiger Puzzlestein in der Nachhaltigkeitsstrategie der Neuen Stadt Feldbach. Ich bitte auch alle Bürger, Plastikverpackungen zu vermeiden, auf nachhaltige Verpackungen zu achten und diese auch als Konsument einzufordern", so Bürgermeister Josef Ober.

13. Februar: Neuer Küchenchef am LKH Feldbach-Fürstenfeld

Das LKH Feldbach hat einen neuen Küchenchef. Nach 39 Jahren verabschiedete sich Franz Plank im Jänner 2023 in die Pension und übergab die Küchenleitung seinem Nachfolger Christian Raffler.

Der neue Küchenchef leitet ein 32-köpfiges Team und ist verantwortlich für die kulinarische Versorgung von Patienten, Mitarbeitern und dem Lieferservice "Essen auf Rädern". Täglich werden insgesamt rund 1000 Mahlzeiten zu den drei Hauptspeisezeiten zubereitet.

Christian Raffler ist der neue Küchenchef am LKH Feldbach © LKH Feldbach-Fürstenfeld

Nach Rafflers Lehre im renommierten Grand Hôtel Wiesler in Graz erweiterte er sein Wissen auf Saison in Tirol und Vorarlberg. Danach kehrte er nach Graz zurück, wo er die Ausbildung zum Küchenmeister absolvierte und 15 Jahre lang als Küchenleiter tätig war.

8. Februar: Volksschule St. Anna am Aigen erhielt Fair-Young-Styria-Preis für globales Lernen

Zehn Schulprojekte für eine bessere Welt erhielten vom Europaressort des Landes Steiermark den Fair-Young-Styria-Preis. Unter den Preisträgern befand sich auch die Volksschule St. Anna am Aigen. Für ihr laufendes Projekt „Faire Schokolade – von Ecuador über Riegersburg nach St. Anna am Aigen“ wurden sie mit dem Preis geehrt. „Es gab nur zehn Preisträger, darunter nur drei Volksschulen und wir sind eine davon“, ist Schulleiterin Ingrid Wanninger stolz auf ihre Schülerinnen und Schüler. Die Preisübergabe fand in der Grazer Burg statt.

Schülerinnen und Schüler der Volksschule St. Anna am Aigen erhielten den Fair-Young-Styria-Preis © (c) LandSteiermark/Binder

7. Februar: Südoststeirische Landesberufsschulen nehmen Vorreiterrollen im Bereich Regionalität ein

Auf Initiative von Landesrat Hans Seitinger (ÖVP) hat die Landesregierung 2020 Leitprinzipien für regionalen und klimafreundlichen Einkauf beschlossen. Obst und Gemüse etwa sollen saisonal sein und Fleischprodukte das Gütesiegel „Mehr Tierwohl“ tragen. Nun fand im steiermärkischen Landtag dazu eine erste Evaluierung statt.

Im Bezirk Südoststeiermark nehmen die Landesberufsschulen Bad Gleichenberg, Bad Radkersburg und die Fachschule Hatzendorf Voreiterrollen in Sachen Regionalität ein. Sie verfügen über Ausbildungsschwerpunkte in der Produktion, Verarbeitung und Zubereitung von Lebensmittel.

Bildungslandesrat Werner Amon, Landtagsabgeordneter Franz Fartek und Agrarlandesrat Hans Seitinger (v.l.n.r) © Senger

"Mit dem Einkauf von regionalen Produkten leisten unsere Schulen außerdem einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz", so Bildungslandesrat Werner Amon.

6. Februar: 11 Feuerwehren im Bereich Radkersburg wegen umgestürzter Bäume im Einsatz

Am vergangenen Samstag, 4. Februar, mussten elf Feuerwehren des Bereichsfeuerwehrverbandes Radkersburg zum Entfernen von Bäumen ausrücken. Starke Sturmböen ließen ab 11 Uhr zahlreiche Bäume im Einsatzgebiet der Radkersburger Feuerwehren umstürzen. So mussten die Feuerwehren etwa Straßen von Bäumen freimachen, Straßen und Wege sperren sowie eine Telefonleitung freischneiden. Dabei führten die Feuerwehren meist mehrere Einsätze in ihrem Löschbereich durch.

Zahlreiche Bäume stürzten wegen des starken Sturms im südlichen Teil des Bezirks um © BI d.V. Erwin Irzl, Einsatz FF Altneudörfl

Im Einsatz befanden sich die Freiwilligen Feuerwehren Altneudörfl, Bierbaum am Auersbach, Goritz bei Radkersburg, Halbenrain, Hof bei Straden, Oberpurkla, Oberrrosenberg, Ratschendorf, Schwabau, Straden und Tieschen.

3. Februar: Herbert Hatzl aus Deutsch Goritz geht nach 35 Jahren als Amtsleiter in Pension

Nach 35 Jahren als Amtsleiter der Gemeinde Deutsch Goritz tritt Herbert Hatzl in den Ruhestand. Maria Haas aus Ratschendorf folgt ihm als neue Amtsleiterin nach.

Vzbgm. Gerhard Kaufmann, Bgm. Heinrich Tomschitz, AL i.R. Herbert Hatzl, AL Maria Haas und GK Hannes Schuster (v.l.n.r.) © Gemeinde Deutsch Goritz

Der Gemeindevorstand bedankte sich gemeinsam mit Schuldirektoren, Kindergartenleitung und Bediensteten des Innen- und Außendienstes der Gemeinde Deutsch Goritz im Zuge einer Feier bei Hatzl für seine großartigen Leistungen. Er war an drei Gemeindeämtern als Leiter tätig und arbeitete in dieser Zeit mit vier Bürgermeistern zusammen.

3. Februar: Übung der Menschenretter und Absturzsicherung in Gornja Radgona

Kürzlich übten "MRAS-Einheiten" (Menschenrettung und Absturzsicherung) der slowenischen Feuerwehren in Gornja Radgona. Kameraden der Feuerwehren Bad Radkersburg und Altneudörfl sowie der "MRAS"-Beauftragte des Bereichsfeuerwehrverbandes Stefan Kaufmann und Brandrat Heinrich Moder verfolgten die Übungen.

Auf der Murbrücke Bad Radkersburg - Gornja Radgona erprobten die Feuerwehrmitglieder eine Menschenrettung © Erwin Irzl, Presssedienst BFVRA

Die Einheiten übten das Retten von Personen aus Höhen und Tiefen. Etwa mussten von der Murbrücke Bad Radkersburg - Gornja Radgona zwei im Wasser befindliche Personen aus der Mur gerettet werden. Mittels Seiltechnik hoben die Einsatzkräfte die "Verletzten" aus der Mur auf die Brücke.

30. Jänner: Schnuppertage und Sichtung: LAZ Gnas sucht Fußballtalente

Bereits seit September 2001 können junge Fußballtalente aus der Region durch das Landesausbildungszentrum (LAZ) in Gnas ihre schulische und sportliche Ausbildung verbinden. Auch heuer bietet das LAZ drei Schnuppertage für talentierte Fußballer der Jahrgänge 2010 (spät), 2011 und 2012 an. Die Schnuppertage seien eine gute Vorbereitung auf den Aufnahmetest für Spieler, die ab dem Schuljahr 2023/24 das LAZ in Gnas besuchen möchten.

Die Fußballtalente der Region können auch weiterhin im LAZ Gnas ausgebildet werden © LAZ-Gnas

Die Schnuppertage: 6. Februar, 7. Februar und 8. Februar jeweils von 16.30 bis 17.45 Uhr in der Sporthalle Gnas. Treffpunkt jeweils um 16.15 Uhr, Ort: Sporthalle Gnas.

Die LAZ-Sichtung findet am 11. Februar in der Sporthalle Gnas statt. Treffpunkt: 10.30 Uhr, Ort: Sporthalle Gnas. Um an der Sichtung teilnehmen zu können, ist eine Anmeldung bei LAZ-Ausbildungsleiter Leo Suppan unter der Nummer 0664/7907060 erforderlich.

27. Jänner: Rainbows hilft Kindern bei Trennung von Eltern

Rainbows hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kinder und Jugendliche zu unterstützen, wenn sich ihre Eltern trennen. In speziellen Gruppen wird ihnen Halt, Begegnung mit Kindern in der gleichen Situation und ein Raum für ihre Gefühle gegeben. So sollen sie die Situation besser verarbeiten und neue Zuversicht entwickeln können.

"Jedes Kind reagiert auf den Trennungsschmerz anders. Manche Kinder oder Jugendliche zeigen ein auffälliges, aggressives Verhalten, andere ziehen sich zurück und werden still. Um spätere schwerwiegende Folgen zu verhindern, ist eine präventive Unterstützung, wie Rainbows sie anbietet, sinnvoll und wichtig", so Xenia Hobacher, Landesleiterin von Rainbows-Steiermark.

Kinder und Jugendliche können von Rainbows unterstützt werden, wenn sich ihre Eltern trennen © Rainbows

Die nächsten Rainbows-Gruppen für Kinder zwischen vier und 17 Jahren, deren Eltern sich getrennt haben, starten im März in Feldbach. Betroffene können sich ab sofort dafür anmelden: www.rainbows.at

27. Jänner: iPads für Ukrainer am Borg Feldbach



Die Abteilungsleiterin der Bildungsregion Südosteiermark, Christine Pichler, hat für die vom Ukrainekrieg betroffenen Jugendlichen die Aktion "Schüler:innen eine Stimme geben" ins Leben gerufen. Im Zuge dessen hat das Borg Feldbach einen Weg der Finanzierung gesucht, um den Ukrainerinnen und Ukrainern eine adäquate Lernunterstützung zu geben. Die iPads für die 15 Schüler aus der Ukraine-Klasse wurden zu je einem Drittel von Borg-Schülern, dem Elternverein und der Firma CCF gesponsert.

Der Schülervertreter Sebastian Christandl, EV-Obmann Heimo Schuh, CCF Prokurist Klaus Lamprecht und Direktor Gunter Wilfinger freuen sich, zu helfen © Borg Feldbach

26. Jänner: PTS-Hallenfußballturnier in Feldbach

Kürzlich fand das PTS-Hallenfußballturnier - organisiert von PTS-Lehrer Hannes Kainz - in der Arena Feldbach statt. Bei den Burschen fiel die Entscheidung um den Turniersieg in der Begegnung Straden gegen Feldbach. Straden ging 1:0 in Führung. Feldbach gelang es nicht mehr, diesen Treffer aufzuholen. Da beide Mannschaften ihre anderen Begegnungen für sich entschieden, war somit für Straden der Weg zum Turniersieg frei.

Bei den Burschen siegte Straden © Picasa

Bei den Burschen gibt es ein Landesfinale. Dieses findet am 16. Februar in Gratkorn statt. Die Region wird von der PTS Straden vertreten.

Bei den Mädchen gab es knappe Ergebnisse. Schließlich setzte sich um den Turniersieg die Mannschaft II der PTS Feldbach gegen die beiden anderen Mannschaften PTS I Feldbach und PTS Mureck durch.

Die Mannschaft II der PTS Feldbach ist Turniersieger © Picasa

26. Jänner: Jahreshauptversammlung des ÖKB Stadtverbandes Feldbach

Kürzlich fand die traditionelle Jahreshauptversammlung des ÖKB Stadtverbandes Feldbach im Zentrum statt. Obmann ÖR Karl Buchgraber konnte zahlreiche Ehrengäste aus dem öffentlichen Leben, unter anderem Nationalratsabgeordnete Agnes Totter und Stadtpfarrer Weingartmann begrüßen. Buchgraber berichtete über insgesamt 100 Ausrückungen und Aktivitäten im vergangenen Jahr.

Stadtpfarrer Weingartmann wurde zum Ehrenmitglied ernannt © ÖKB

Zudem wurden mehreren Kameraden Auszeichnungen verliehen: Elfriede Pscheidl erhielt für ihre großartige Unterstützung das Landesverdienstkreuz in Gold und Stadtpfarrer Weingartmann wurde zum Ehrenmitglied ernannt.

Elfriede Pscheidl erhielt das goldene Landesverdienstkreuz © ÖKB

24. Jänner: 45 Jahre Thermalquelle Bad Radkersburg

Das Parktherme-Geschäftsführungsduo Christian Korn und Helene Frühwirth beging gemeinsam mit Bürgermeister Karl Lautner und Mitarbeitern der Parktherme das 45-jährige Jubiläum der Thermalquelle Bad Radkersburg. Am 23. Jänner 1978 wurde in 2000 Metern Tiefe die Thermalquelle erschlossen, die mit rund 8000 Milligramm gelösten Mineralstoffen pro Liter eine der mineralstoffreichsten Thermalquellen Österreichs ist.

Das Aufsichtsrats-Präsidium rund um Bürgermeister Lautner feierte gemeinsam mit dem Parktherme-Geschäftsführungsduo Frühwirth und Korn sowie aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern © Parktherme Bad Radkersburg

Das Thermalwasser hat beim Austritt eine Temperatur von 80 Grad Celsius und wird für das Baden auf 34 bis 36 Grad Celsius abgekühlt.

"Die Bad Radkersburger Thermalquelle ist gewissermaßen das Herz der Parktherme: Dank ihrer sprudelnden 'Urkraft' können unsere Gäste seit nunmehr 45 Jahren die besonders wohltuende Wirkung dieses hochmineralisierten Thermalwassers genießen", so das

Geschäftsführungs-Duo Korn und Frühwirth.

24. Jänner: Feuerwehrball in Maierdorf

Bei vollem Haus fand der Feuerwehrball der Freiwilligen Feuerwehr Maierdorf bei Gnas statt. Ein besonderer Höhepunkt war die Mitternachtseinlage der Theatergruppe Maierdorf mit Ihrem "Best of" der vergangenen zehn Jahre. Verantwortlich zeichnete sich Helmut Prassl in seiner Doppelfunktion als Feuerwehrkommandant und Theatergruppen Obmann.

Die Theatergruppe Maierdorf sorgte zu Mitternacht für beste Stimmung unter den Ballgästen © Freiwillige Feuerwehr Maierdorf

23. Jänner: Erasmus+-Koordinationstreffen am Borg Bad Radkersburg

Kürzlich waren am Borg Bad Radkersburg Erasmus+-Projektpartner aus Finnland, Italien, Deutschland und den Niederlanden zu Gast. Dabei plante die dafür Verantwortliche am Borg, Nina Voglmeir, gemeinsam mit den Koordinatoren der Partnerschulen den Ablauf der Austauschwochen. LAbg. a.D. Anton Gangl führte eine Weinverkostung durch, Regionalmanagerin Beatrix Lenz berichtete über die Philosophie des Steirischen Vulkanlandes.

Erasmusdelegation aus fünf Ländern mit Anton Gangl, Beatrix Lenz, Erasmus+-Koordinatorin Nina Voglmeir und Direktor Hannes Schuster © Borg Bad Radkersburg

Im Zuge des Projekts besucht die 6B-Klasse die finnische Partnerschule in Kauniainen (Nähe Helsinki) und die Finnen kommen für eine Woche nach Bad Radkersburg. Die 7B-Klasse verbringt zehn Tage in Sevilla und die 7AC-Klasse trifft sich mit den Niederländern aus Ridderkerk (Nähe Rotterdam) im französischen Straßburg.

"All diese Aktivitäten wurden zum Großteil über das Erasmus+-Budget finanziert. Dadurch werden die Eltern finanziell entlastet, sodass diese Aufenthalte auch sozial benachteiligten Schülerinnen und Schülern ermöglicht werden", sagt Direktor Hannes Schuster.

23. Jänner: Neujahrsempfang der Kaserne Feldbach

Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Militär und den Einsatzorganisationen folgten der Einladung der Kaserne Feldbach zum Neujahrsempfang in die Von-der-Groeben-Kaserne. Der Kommandant des Aufklärungs- und Artilleriebataillons 7, Oberstleutnant Günter Rath, zog kritisch Bilanz und gab Einblick in die Pläne der nächsten Zukunft für den Kampfunterstützungsverband der 7. Jägerbrigade.

Oberstleutnant Günter Rath betonte unter anderem die Leistungen und die sehr hohe Auslastung des eigenen Verbandes © BMLV/Christian Kickenweiz

Besonders stolz ist man auf den im vergangenen Jahr eröffneten ersten modularen Holzriegelbau des Bundesheeres in der Kaserne Feldbach. Er entspricht einer ökologisch-nachhaltigen Holzriegelkonstruktion und ist mit dem "klimaaktiv" Gold-Standard zertifiziert. In diesem Zusammenhang wurde auch die 40-jährige Partnerschaft mit der Landwirtschaftskammer Steiermark verlängert.

20. Jänner: Maria Schinko aus Bad Gleichenberg feierte 102. Geburtstag

Kürzlich wurde in der Blauen Villa in Bad Gleichenberg gebührend gefeiert, denn Maria Schinko - besser bekannt unter "Tante Mitzi" - feierte ihren 102. Geburtstag. "Geistig ist Tante Mitzi sehr, sehr jung geblieben, denn sie kann noch das Gedicht, das sie mit 13 Jahren bei der Gründungsfeier der FF-Pretal aufsagen durfte", erzählen Hermann und Elfi Gingl. Darauf sei sie heute noch sehr stolz.

Maria Schinko aus Bad Gleichenberg feierte in der Blauen Villa © Privat

Schwere Schicksalsschläge, wie der Tod ihres Gatten und ihrer drei Kinder, konnten Schinko nicht unterkriegen. "Wir bewundern Tante Mitzi, dass sie nie aufgegeben hat und durch ihre Zufriedenheit, Hilfsbereitschaft und Gottgläubigkeit alles schaffen konnte", so Gingl.

18. Jänner: SPÖ Fehring feiert 23. Nelkenball



In Hatzendorf fand im Gasthaus Kraxner bereits zum 23. Mal der Nelkenball der SPÖ-Fehring statt. Stadtparteivorsitzender und Vizebürgermeister Marcus Gordisch konnte zahlreiche Ehrengäste begrüßen, das "Prinzenpaar" Bernadette Nierensee und Markus Koller eröffnete traditionsgemäß den Nelkenball. Die Gruppe "Sepp und seine Musikanten" sorgte für eine ausgelassene Stimmung, Sponsoren ermöglichten einen Glückshafen.

Vizebürgermeister Marcus Gordisch, das Prinzenpaar Bernadette Nierensee und Markus Koller, Gemeinderätin Petra Hackl © SPÖ Fehring

18. Jänner: Vienna's English Theatre Schooltours im Borg Jennersdorf

Nach einer Corona-Pause sind die Vienna's English Theatre Schooltours mit ihren Stücken wieder österreichweit unterwegs - und machen am Borg Jennersdorf Halt.

Vienna's English Theatre Schooltours machen mit ihren Stücken auch im Borg Jennersdorf Halt © Borg Jennersdorf

Die 6., 7. und 8. Klassen am Borg und Sport-Borg Jennersdorf sahen sich das Stück "On the Brink" (von Sean Aita) im Turnsaal der Schule an.

Das Drama greift Hauptmotive von Sophokles "Antigone" auf und behandelt brisante und aktuelle Themen wie die Klimakrise und daraus entstehende gesellschaftliche Konflikte.

17. Jänner: Feldbach: Benefizkonzert "Spend tonight" sammelt 4000 Euro

Am 22. Dezember fand die mittlerweile 13. Auflage des Benefizkonzerts „Spend tonight“ statt. Rund 50 Musikerinnen und Musiker aus der Region, aber auch internationale Künstler beteiligten sich am Konzertabend für den guten Zweck. Durch die zahlreichen Besucherinnen und Besucher konnte eine Spendensumme von 4000 Euro gesammelt werden.

Beim Benefizkonzert alle Jahre dabei: Dr. Jekyl & Hyde Company © Stadtgemeinde Feldbach

Der Erlös kommt Licht ins Dunkel, der Caritas, der Volkshilfe, Steirer helfen Steirern und dem Rotary Club Feldbach zugute.

17. Jänner: Bad Gleichenberg: Sanierungsverfahren über Medienhaus Krois eröffnet

Am 17. Jänner wurde am LGZ Graz ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung über das Vermögen der Medienhaus Krois GmbH in Bairisch Kölldorf eröffnet, berichtet der KSV 1870. Das Unternehmen produziert das Süd-Ost Journal. Der Antrag war am 16. Jänner gestellt worden.

Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Michael Berghofer, Bismarckstraße 8, 8330 Feldbach, bestellt. Die Anmeldefrist wurde mit 2. März 2023 bestimmt. Die Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 16. März 2023 statt. Die Sanierungsplan-, besondere Prüfungs- und Schlussrechnungstagsatzung wurde für den 30.März 2023 anberaumt.

Der KSV1870 bietet allen Gläubigern an, sie in diesem Fall zu vertreten.

17. Jänner: Fehring: Malerei und Keramikschmuck - Ausstellung von Stefan und Gerti Maitz im Gerberhaus

Abstrakte Malerei prallt auf Keramikschmuck der besonderen Art. Stefan Maitz gilt als der erste abstrakte Maler der Region. „Meine Bilder bedürfen keiner konkreten Formen und Bezüge des Wiedererkennens“, so Maitz. Gerti Maitz wählte als Schmuckdesignerin die Keramik. Ihr Schmuck ist mit geometrischen Formen, Streifen und Punkte gestaltet, wodurch er zu „auf dem Körper getragenen Gemälden“ wird.

Gerti und Stefan Maitz zeigen Keramikschmuck und Malerei © Johann Schleich

„Reise nach Ixtlan“ – für den Titel der Ausstellung wurde das Buch des Kultautors Carlos Castaneda gewählt. Bis zum 28. Februar kann die Ausstellung im Gerberhaus Fehring besucht werden. Das Künstlerpaar ist an jedem Sonntag anwesend. Johann Schleich

12. Jänner: Neuer Standort für Friseursalon Hair-Artists in Feldbach

Über 20 Jahre war Andrea Katscher mit ihrem Friseurgeschäft Hair-Artists in der Gleichenberger Straße 3 untergebracht. „Es war Zeit für einen Tapetenwechsel“, so Andrea Katscher bei der Eröffnung. Nach kurzer Überlegung übersiedelte sie in die Gleichenberger Straße 9. Die Umgestaltung des Lokals führte Ehemann Udo Katscher größtenteils selbst durch.

Ingrid Herbst, Udo und Andrea Katscher, Bürgermeister Josef Ober und Gerhard Ertl (v.l.n.r) © Stadtgemeinde Feldbach

12. Jänner: Jägerschlag - Stainzer Jäger freuen sich über Jungjäger

Daniela und Stefan Vollstuber aus Dirnbach haben nach sechsmonatigem Kurs ihre Ausbildung mit Erfolg abgeschlossen und sind dem Jagdverein Stainz bei Straden beigetreten. Bei der Hauptjagd erhielten die beiden frisch gebackenen Jungjäger nun den Jägerschlag und wurden offiziell in den Verein aufgenommen. Bei dem Wildbretverkauf halfen sie mit 13 Rehe zu erlegen, aufzubrechen, zu zerwirken und die Stücke zu verkaufen.

Daniela und Stefan Vollstuber nach erfolgreich abgelegter Prüfung © Stefan Vollstuber

10. Jänner: HAK/HAS Feldbach gründet Umweltteam

Das große heurige Ziel an der HAK/HAS Feldbach: Bewusstsein für den Umwelt- und Klimaschutz zu schärfen und Lösungsansätze aufzuzeigen und umzusetzen. Dafür haben die Schülerinnen und Schüler einem Vortrag von Birgit Bednar-Friedl vom Wegener Center für Klima und Globalen Wandel per Videokonferenz gelauscht und anschließend mit der Expertin über den Klimawandel diskutiert.

Die HAK/HAS Feldbach hat Zukunftssprecher gekürt und einem Vortrag vom Wegener Center gelauscht © HAK/HAS Feldbach

Die HAK/HAS Feldbach hat auch ein Umweltteam gekürt - bestehend aus Zukunftssprecherinnen und -sprechern aus allen Klassen sowie Lehrerinnen und Lehrern. Das Team organisiert Umwelt- und Klimaschutzprojekte und nimmt an Bildungsveranstaltungen teil - aktuell setzt das Team das Projekt "Innovatives Müllmanagement" durch.

10. Jänner: MS Sankt Peter am Ottersbach baut eine Wurmkiste

Im Rahmen eines Mint-Projekts - dem Girlsday - bauten elf Mädchen der Mittelschule St. Peter am Ottersbach in der Werkstatt der Tischlerei Schaden in Jagerberg Wurmkisten.

Wie es dazu kam? In der Mittelschule gibt es eine Kaffeemaschine, die sehr gut angenommen wird - dementsprechend große Mengen an Kaffeesatz fallen an. Dieser sei aber zu wertvoll, um ihn auf den Müll zu werfen. Deshalb bauten die Schülerinnen mit der Firma Schaden zwei Kisten und befüllten diese mit Kaffeesatz und Kompostwürmern. Aufgestellt wurden sie in Klassenräumen.

Die Würmer wandeln den Kaffeesatz in wertvollen Humus um. Aus zehn Kilogramm Biomüll könne ein Kilogramm Wurmhumus gewonnen werden, welcher bis zu sieben Mal so viele Nährstoffe wie normale Gartenerde enthalte.

9. Jänner: Waterloo zu Gast im Vitalhotel der Parktherme Bad Radkersburg

Im Vitalhotel an der Parktherme Bad Radkersburg durften sich die Gäste beim vergangenen Tanzabend mit Borut über eine Showeinlage von Waterloo freuen, der mit seinen Liedern für beste Stimmung sorgte. Hans Kreuzmayr alias Waterloo und seine Frau sind schon seit vielen Jahren Stammgäste im Vitalhotel.

Vitalhotel-Direktorin Claudia Wendner mit Waterloo und Gattin Andrea sowie Borut Slavic Musiker (v.l.) © Vitalhotel

9. Jänner: Einbruchsserie in zehn Kellerabteile

Vergangenes Wochenende ereigneten sich im Südburgenland zehn Einbrüche in Kellerabteile. In der Nacht vom 6. auf den 7. Jänner drangen Täter in Jennersdorf in diverse Kellerräumlichkeiten ein.

Dort zwickten diese die Schließbleche zu den Kellerabteilen auf, wie die Landespolizeidirektion Burgenland in einer Aussendung erklärt. Aus einem der Kellerabteile stahlen die Täter zwei E-Bikes im mittleren fünfstelligen Wertbereich.

Aus den anderen neun Kellerabteilen wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts gestohlen.

Die Tatortbeamten konnten Spuren sicherstellen. Beamte der Polizeiinspektion Jennersdorf haben die Ermittlungen aufgenommen.

9. Jänner: Pizza & Kebap Edessa in Feldbach ist umgesiedelt

Das Kebap-Restaurant am Hauptplatz 2 ist ins Nebengeschäft umgesiedelt und hat sich vergrößert. Auf 80 Quadratmetern bietet das Restaurant 20 Sitzplätze. Auch das Speisenangebot hat sich vergrößert: Es werden nicht mehr nur Pizzen und Kebap angeboten: "Flammkuchen wird erstmalig in Feldbach angeboten", so Eigentümer Bekir Culban. Falafel und gebratenes Gemüse stehen für Vegetarier auf der Speisekarte. Bürgermeister Josef Ober gratulierte Bekir Culban mit seinem Team zur Investition.

Bürgermeister Josef Ober stattete Bekir Culban (2.v.r.) einen Besuch in seinem neuen Restaurant ab © Stadtgemeinde Feldbach

5. Jänner: Zum Schutz der Weingärten: Weinsegnung in St. Anna am Aigen

Um die Güte des Weines zu garantieren und zum Schutz der Weingärten vor Unwetter, fand in der Pfarrkirche von St. Anna am Aigen kürzlich eine Weinsegnung statt. Die Weinbauern stellten in Altarnähe ihre Weinflaschen ab, über die die Pfarrer Marian Debski und Heimo Schäfmann den Weinsegen sprachen. Der Weinlandchor umrahmte die Segnung musikalisch.

Nach dem Weinsegen gehen die Weinbauern traditionellerweise zu einem Weinbauern, bei dem sie die besten Tröpferln verkosten. Danach wird im eigenen Weinkeller in jedes Weinfass ein wenig gesegneter Wein geschüttet. Dieser gesegnete Wein soll in den Fässern auch dazu beitragen, dass alle Weine unter Gottes Segen zu einem Spitzenprodukt reifen.

Pfarrer Heimo Schäfmann und Marian Debski segnen die Weine © Johann Schleich

Der Weinsegen steht mit vielen Bräuchen und Sagen in Verbindung. So wird erzählt, dass ein Geistlicher mit vergifteten Messwein getötet werden sollte. Doch nachdem der Wein gesegnet war, verlor das Gift seine Kraft und der Wein konnte unbeschadet getrunken werden.

In einer anderen Geschichte heißt es, dass der Apostel Johannes einen Kelch mit vergifteten Wein segnete und danach diesen ohne Schaden zu nehmen trank.

Aus Krusdorf (Straden) ist bekannt, dass man vom gesegneten Johanniswein auch ein wenig in die Mostfässer schüttete. Weithin in Vergessenheit geraten ist, dass man den Johanniswein bei Hochzeiten nach kirchlicher Eheschließung den Gästen zum Umtrunk servierte. (Johann Schleich)

4. Jänner: EC Ducks Feldbach lehrt Kindern das Eislaufen

In Feldbach lehrte der EC Ducks Feldbach 80 Kindern in den Weihnachtsferien das Eislaufen. Sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene waren mit von der Partie und tobten sich an der frischen Luft aus.

In Feldbach am Kunsteisplatz veranstaltete der Verein EC Ducks einen Eislaufkurs für Kinder © Privat

Möglich war dies am Kunsteisplatz, den die Stadtgemeinde Feldbach betreibt und dafür zur Verfügung stellte. Bei der Überreichung der Medaille strahlten die Augen der jungen Eisläufer um die Wette.

4. Jänner: Impfstraße am 12. und 13. Jänner geschlossen

Da die Asphalthallen in Feldbach am Donnerstag, dem 12. Jänner, sowie am Freitag, dem 13. Jänner, von der Gemeinde gebraucht werden, ist die Impfstraße an diesen beiden Tagen nicht verfügbar.

Am Dienstag, 17. Jänner, ist die Impfstraße wieder wie gehabt von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Für die Corona-Schutzimpfung ist weiterhin keine Anmeldung notwendig.

3. Jänner: Turbulente Silvestergala mit Feldbacher Stadtchor

Der Stadtchor Feldbach startete mit einer turbulenten Silvestergala in das Neue Jahr. Die Opernsängerin Bettina Wechselberger begeisterte als Solistin, die Walzerperlen ließen schwungvoll alte Melodien erklingen. Höhepunkt des Abends war der Auftritt von Martha Haberl und Bettina Wechselberger, die emotional die Barcarole von Offenbach vortrugen. Besonders begeisterte die Leistung des Stadtchores.

Für einen turbulenten Jahreswechsel sorgte der Stadtchor Feldbach © Johann Schleich

Moderiert wurde der Abend von Klaus Melem und für den Tanz in das Neue Jahr sorgte das Duo Intermezzo. Für die unterhaltsame Begrüßung der Konzertgäste sorgte Obfrau Emmi Posch.

Johann Schleich

3. Jänner: Ausstellung von Wieser und Rogler in Riegersburg

Im Wohnhaus der ehemaligen Heimatdichterin Maria Wagnes in Riegersburg stellten der Metallbildhauer Franz Wieser und der Absolvent der Ortweinschule, Leo Rogler, Arbeiten aus ihrem künstlerischen Schaffen aus.

Franz Wieser und Leo Rogler stellten in Riegersburg aus © Johann Schleich

Wieser zeigte neue Metallreliefs und Skulpturen, die einen Einblick in das Kleinskulpturenwerk des Künstlers gaben. Rogler hingegen präsentierte unterschiedliche plastische Skulpturen, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht. Eine streng geformte, großformatige Arbeit erinnerte an frühzeitliche Tempelarchitektur.

Johann Schleich

2. Jänner: Ölaustritt bei Kraftwerk in Neumarkt an der Raab

Am Freitagnachmittag entdeckte ein Naturschutzorgan in Neumarkt an der Raab unterhalb eines Kleinkraftwerkes einen Ölfilm auf der Wasseroberfläche und schlug Alarm.

Die Feuerwehren von Neumarkt an der Raab und Jennersdorf rückten zum Einsatzort aus und stellten fest, dass geringe Mengen an Öl von einem Überlauf in die Raab gelangt waren. Die Einsatzkräfte trugen umgehend Ölbindemittel auf und errichteten eine Ölsperre in der Raab. Nach telefonischer Rücksprache mit dem Kraftwerksbetreiber wurde das Kraftwerk fernabgeschaltet.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren richteten eine Ölsperre ein © Stadtfeuerwehr Jennersdorf.

Ein umweltkundiges Organ der Polizei nahm Wasserproben und nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft Jennersdorf konnte Entwarnung geben werden, weil es sich um ein biologisch abbaubares Produkt handelte, erklärt man vonseiten der Feuerwehr. Messungen nach der Ölaustrittstelle ergaben, dass das Öl in 500 Meter Entfernung nicht mehr „nachweisbar“ war. Die Ölsperre wurde noch die ganze Nacht kontrolliert. Am Samstag konnte sie wieder aufgehoben werden.

2. Jänner: Was passiert bei den Feuerwehren, wenn der Strom ausfällt?

Wie müssen die Freiwilligen Feuerwehren reagieren, wenn geplant oder ungeplant der Strom ausfällt?

Die Möglichkeiten wurden in den Bereichsfeuerwehrverbänden Graz Umgebung und Feldbach im Rahmen einer Übung analysiert, damit im Ernstfall die richtigen Schritte gesetzt werden können.

Die Annahme: In der Zeit von 10 bis 12.30 Uhr wird eine Stromabschaltung in Graz Umgebung und Teilen der Südoststeiermark von der zuständigen Behörde angeordnet.

Übung für den Ernstfall © Herbert Buchgraber, BFVGU

Die Feuerwehren müssen unter vielem anderen einen Abschnittsführungsstab einrichten, eine Bereichsalarmzentrale besetzen, die Kommunikation zwischen Feuerwehren aufrecht halten, die Stromversorgung vom öffentlichten Strommnetz abschalten und die Stromversorgung über Notstromaggregate sicherstellen. Hier gibt es Aufholbedarf: Von den 72 Feuerwehren im Bereich Feldbach haben nur 40 Prozent ein Notstromaggregat - bei 60 Prozent würden also die Sirenen verstummen. Bereichskommandant Johannes Matzhold sieht die Aufrüstung deshalb als Schwerpunkt.

2. Jänner: Feuerwerk zum Jahresstart in Jennersdorf

Zurückhaltender, bescheidener im Vergleich zu den Vorjahren fiel der Jahreswechsel heuer in Jennersdorf aus. Ein paar Raketen leuchteten aber dennoch am Himmel über der Stadt und begrüßten so das neue Jahr 2023.

Kleines Feuerwerk über Jennersdorf © Michael Schmidt

30. Dezember: Die Heiligen Drei Könige bringen Gold, Weihrauch und Myrrhe in die Südoststeiermark

Für sie ist es schon Tradition: Wie jedes Jahr sind auch heuer wieder die Heiligen Drei Könige - Lena, Eva und Christina - mit ihrer Sternträgerin Valentina in Mahrensdorf (Pfarre Fehring) unterwegs. Gemeinsam mit ihren beiden Begleiterinnen Lena und Chiara sammeln sie Spenden für die Hilfe unter dem guten Stern.

Die Heiligen Drei Könige mit Sternträgerin und Begleitung waren in Mahrensdorf unterwegs © Claudia Gutmann

Dem Feldbacher Büro der Kleinen Zeitung haben die Heiligen Drei Könige aus der Bezirkshauptstadt einen Besuch abgestattet. Vielen Dank dafür!

Weihrauch und Myrrhe hatten die Könige bei ihrem Besuch bei der Kleinen Zeitung im Gepäck © Julia Schuster

30. Dezember: Die Neujahrsgeiger waren auch in St. Anna am Aigen unterwegs

Die Familienmusik Tröster aus Hochstraden brachte in Sankt Anna am Aigen musikalische Neujahrswünsche von Haus zu Haus. Der elfjährige Tobias spielt die Ziehharmonika, der neunjährige Jakob die Geige, die sechsjährige Theresa die Schoßharfe - welche sie extra für das Neujahrgeigen besorgt hatte -, die fünfjährige Sophie ebenso die Geige und Mama Christine die Gitarre.

Die Familienmusik Tröster war in St. Anna am Aigen unterwegs © Familienmusik Tröster

29. Dezember: Feldbach: „Die Dampflgeiger“ überbringen wieder Neujahrswünsche

Der alte Brauch des Neujahrsgeigen, bei dem Musiker und Musikerinnen zwischen Weihnachten und Silvester von Haus zu Haus ziehen und Neujahrswünsche überbringen, ist schon selten geworden.

In der Stadtgemeinde Feldbach nehmen sich „Die Dampflgeiger“ rund um Franz Pachler Jahr für Jahr dieser Tradition an. Auch heuer sind sie wieder mit ihren Instrumenten unterwegs – und besuchten dabei auch das Regionalbüro der Kleinen Zeitung in Feldbach.

"Die Dampflgeiger" besuchten auch heuer wieder als Neujahrsgeiger die Regionalredaktion der Kleinen Zeitung in Feldbach © Ramona Lenz

29. Dezember: Jagdkurse beginnen in der Südoststeiermark wieder

In der Südoststeiremark finden heuer wieder Jagdkurse statt. Für alle Jagd- und Naturinteressierten findet dazu am Dienstag, dem 10. Jänner, ein Informationsabend zur Erlangung der ersten Jagdkarte statt. Start ist um 19 Uhr im Gasthaus Kleinmeier in Unterweißenbach.

Anmeldung vor Ort oder über die Website des Steirischen Jagdschutzvereins www.jagdschutzverein.at möglich.

28. Dezember: Mehr als 10.000 Euro bei Benefizlauf in Gnas

Kürzlich organisierte das Team Ropin - unter der Leitung von Alexander Ropin - einen Benefizlauf in Gnas. Für zwei erkrankte Kinder aus der Gemeinde kamen dabei Spenden in Höhe von 10.560 Euro zusammen.

Unter den 200 Benefizläufern waren mitunter 60 Kinder. Diese liefen statt 800 Meter sogar vier Kilometer, die Erwachsenen liefen zwischen sechs und acht Kilometer. Pro gelaufenem Kilometer wurde ein Euro gespendet.

Gemeinsam mit Bürgermeister Gerhard Meixner wurde der Scheck übergeben © Nadja Gerhold

"Das große Ganze" ist für Alexander Ropin besonders wichtig, denn jede helfende Hand habe an diesem Tag zur besonderen Leistung beigetragen. Ropin selbst läuft jedes Monat einen Marathon, im Dezember läuft er, um Kinder zu unterstützen.

Nadja Gerhold

28. Dezember: Gateway-Galerie "hin/fort Bewegung" für zwei Monate in Fehring

"hin/fort Bewegung" ist eine Gateway-Galerie, die Inhalte aus dem digitalen Raum löst, diese in der Landschaft platziert und die vorbeigehenden Menschen einlädt, diese zu dokumentieren und wieder in die digitalen Sphären einzuschreiben.

Daher wurde im digitalen Raum ein "Open Call für Screenshots" ausgerufen. Die Auswahl von Flora Löffelmann, Light Almelkawi und Nina Vobruba ist nun in Form von Plakaten in Fehring für zwei Monate sichtbar. Diese sind am Weg, neben Fahrrad- und Fußgängerweg, sowie der Straße, als raumgreifende Collage platziert.

Finanzreferent Ignaz Spiel, Stadtamtsdirektorin Carina Kreiner, Vize-Bgm. LAbg. Franz Fartek, Stadträtin Ute Schmied, Künstlerin Nina Vobruba, Bgm. Winkelmaier, Pfarrer Christoph Wiesler (v.l.n.r.) vor den Screenshots © Stadtgemeinde Fehring

28. Jänner: "Frisch und G'sund" im Regionalbüro der Kleinen Zeitung

Am 28. Dezember ist der "Unschuldige Kindertag". Das nahmen Raffael Pellet, Gabriel Ober und Theodor Ober zum Anlass, um mit ihren Ruten durch Feldbach zu ziehen. Auch dem Regionalbüro der Kleinen Zeitung in Feldbach statteten die drei Kinder einen Besuch ab.

"Frisch und G'sund"-Wünsche im Regionalbüro Feldbach © Verena Gangl

27. Dezember: Dorfgemeinschaft Paurach spendet 2000 Euro für Kinder

Die Dorfgemeinschaft Paurach wurde in den 90er Jahren gegründet. Ihr Ziel war in erster Linie die Errichtung der Pauracher Spielplatz-Anlage beim Gasthaus Schwarz und die Pflege der Gemeinschaft im Ort.

Auf dem Jahresprogramm der Gruppe stehen einen Kinderfasching, eine Sonnwendfeier und ein "Knödelschiessen". Die Einnahmen aus diesen Veranstaltungen werden neben der Spielplatzpflege immer wieder karitativen Zwecken zugeführt. So spendete der Verein 2000 Euro an das SOS Kinderdorf Pinkafeld.

Die Mitglieder der Dorfgemeinschaft am Kinderspielplatz in Paurach © Privat

27. Dezember: Statt Geschenken Schul-Notebooks gespendet

Das Computer Center Feldbach, ein Anbieter für IT-Lösungen, hat heuer auf Weihnachtsgeschenke für seine Kunden und Partner verzichtet. Stattdessen hat man sich entschlossen, das jährliche Budget für Weihnachtsgeschenke mit Unterstützung des Herstellers Lenovo für einen guten Zweck zu spenden: Geschäftsführer Klaus Koppendorfer und Prokurist Klaus Lamprecht überreichten sechs Schul-Notebooks an Bürgermeister Josef Ober und HLW-Direktor Markus Sturm. Sie werden für den Unterricht der ukrainischen Integrationsklasse verwendet.

Klaus Koppendorfer, Prokurist Klaus Lamprecht, HLW-Direktor Markus Sturm und Bürgermeister Josef Ober mit Schülern der HLW Feldbach © Privat

27. Dezember: Öffnungszeiten in der Impfstraße in den Weihnachtsferien

Keine Weihnachtsferien gibt es in der Impfstraße in Feldbach. In den Asphalthallen kann man sich bis zu den Heiligen Drei Königen am 6. Jänner jeden Dienstag und Donnerstag einen Stich abholen. Die Impfstraße hat dann jeweils von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Am 12. und 13. Jänner bleibt die Impfstraße in den Asphalthallen ausnahmsweise geschlossen, ab 17. Jänner hat die Impfstraße ihre Pforten dann wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten offen – also auch wieder jeden Freitag von 10 bis 20 Uhr.

23. Dezember: Feldbach: HAK/HAS spendet Weihnachtsfreude

Die Schülerinnen und Schüler der HAK/ HAS Feldbach schenkten auch heuer wieder Weihnachtsfreude. Sie übergaben zahlreiche Hygieneartikel an die Vinzenzgemeinschaft St. Martin in Riegersburg. Diese werden an bedürftige Familien der Region verteilt. Die Vinzenzgemeinschaft bedankt sich herzlich für das soziale Engagement der Schülerinnen und Schüler.

Die Schülerinnen und Schüler der HAK/HAS Feldbach spendeten Weihnachtsfreude © HAK/HAS Feldbach

23. Dezember: Bad Gleichenberg: Ukrainische Geflüchtete stellten sich musikalisch vor

Schon im April wurde das ehemalige Hotel Triestiner in Bad Gleichenberg von der Caritas für Frauen und Kinder aus der Ukraine adaptiert. „Die Bevölkerung hat die Flüchtlinge überaus freundlich empfangen und steht auch ständig hilfsbereit zur Verfügung“, sagte Marianne Müller-Triebl, die mit Yulia Stulberg und Natalia Khmiliarchuk im Team die Geflüchteten betreut. Zum besseren gegenseitigen Kennenlernen wurde ein Empfangstag organisiert. Dabei wurden die Besucher von einem ukrainischen Kinderchor musikalisch begrüßt.

Der ukrainische Kinderchor sang für die Gäste © Johann Schleich

In dem von der Caritas gepachteten Gebäude sind derzeit 65 Personen untergebracht. „Die Frauen halten das Haus in Schuss. Jede Frau kocht auch selbständig. Alles läuft bestens. Aber die Situation ist für die Frauen und Kinder nicht einfach“, so Müller-Triebl. Anfangs leitete Anna Grigorian das Haus, nun wird es von Manfred Mikl geleitet. Johann Schleich

22. Dezember: Hausärzte in Feldbach: Dr. Bernhard hat von Dr. Kowatsch übernommen

Dr. Bernhard Kowatsch hat am 23. Dezember seine letzte Ordination. Seine Nachfolge hat bereits Klaus Bernhard übernommen. Bernhard wurde 1975 in Graz geboren, ist verheiratet und Vater eines Sohnes. Nach dem Studium an der Karl-Franzens-Universität in Graz absolvierte er die Ausbildung zum Allgemeinmediziner sowie die Ausbildung zum Sport- und Notarzt. Er legte die Ausbildung zum Facharzt für Unfallchirurgie ab und seit 2021 ist er auch Facharzt für Orthopädie und Traumatologie. In Studenzen betreibt er als Wahlarzt eine Privatordination für alle Probleme rund um den Bewegungsapparat. Bis vor kurzem war er Oberarzt an der Unfallchirurgie im LKH Feldbach.

Stadträtin Sonja Skalnik, Dr. Bernhard Kowatsch, Dr. Klaus Bernhard und Bgm. Josef Ober © Stadtgemeinde Feldbach

Bürgermeister Josef Ober und Stadträtin Sonja Skalnik hießen namens der Stadtgemeinde Feldbach Bernhard herzlich willkommen. Ober dankte Bernhard, dass er den Schritt vom Oberarzt zum Hausarzt gewählt hat und freute sich, dass Feldbach nicht vom allgemeinen Hausärztemangel betroffen ist.

Stadträtin Sonja Skalnik, Dr. Bernhard und Christiane Kowatsch, Bgm. Josef Ober © Stadtgemeinde Feldbach

Bernhard Kowatsch erhielt als Dank für seine langjährige Tätigkeit als Hausarzt in Feldbach eine Ehrenurkunde der Stadt.

22. Dezember: Rotary Club Feldbach: 20 Christbäume für ukrainische Familien gespendet

Eine Weihnachtsfreude bereitete der Rotary Club Feldbach 20 im Großraum Fehring lebenden ukrainischen Familien am Mittwochnachmittag. Die Rotarier aus Feldbach spendeten pro Familie je einen Christbaum mit entsprechendem Baumschmuck. Die Christbäume stammen von Stefan und Elisabeth Grain von der gleichnamigen Christbaumzucht aus Petersdorf (Mühldorf b. Feldbach).

Bei den beschenkten Familien aus der Ukraine war die Freude über die Christbäume groß © Thomas Meier, MA

„Wenn es uns mit der Christbaumspende gelungen ist, den Kindern ihr erstes Weihnachten fern der Heimat auch nur ein ganz klein wenig zu verschönern, dann haben wir unser Ziel erreicht“, so Rotary-Feldbach Präsident Manfred Krasnitzer, der gemeinsam mit Judith Grain und einigen seiner Clubfreunde nach Fehring zur Übergabe der Christbäume gekommen ist.

21. Dezember: Lions-Friedensplakat-Malwettbewerb an der Mittelschule Mureck

Der Lionsclub Bad Radkersburg-Mureck nahm gemeinsam mit der Mittelschule Mureck am Lions-Friedensplakat-Malwettbewerb teil. Dieser soll Kindern die Möglichkeit geben, sich künstlerisch mit der Thematik "Frieden" auseinanderzusetzen. Heuer steht der Wettbewerb unter dem Motto: "Mit Mitgefühl führen".

Die siegreichen Schüler der MS Mureck mit Lions Club-Präsident Josef Galler, dem Clubverantwortlichen für den Friedensplakatwettbewerb Hannes Schuster, der MS-Direktorin Manuela Berghold sowie der Kunstpädagogin Friederike Trummer © MS Mureck

Dafür gestalteten die Schülerinnen und Schüler der 3B und 4A Klasse der MS Mureck gemeinsam mit Kunstpädagogin Friederike Trummer "Friedensplakate", die anschließend von einer Jury des Lions Clubs Bad Radkersburg-Mureck und Künstlerin Therese-Gschwandtner-Josch gekürt wurden. Schulsiegerin ist Lea Trummer, ihr Plakat wird beim internationalen Lions-Friedensplakat-Wettbewerb eingereicht.

21. Dezember: Borg Jennersdorf baut Christbaum in konischer Spirale

Die 8B-Klasse des Borg Jennersdorf baute im Rahmen des Wahlpflichtfachs Mathematik mit ihrem Lehrer Marco Kröpfl einen Christbaum aus Holz - in Form einer konischen Spirale. Nach einer Theorieeinheit über Spiralen im Raum machten sich die Schüler mit Bohrer und Säge an die Arbeit. Unterstützt wurden sie dabei von Schulwart Franz Strini. Mit selbstgefalteten Sternen verpassten die Schüler dem Baum den letzten Schliff.

Die 8B-Klasse des Borg Jennersdorf baute Christbaum in konischer Spirale für Direktor Pommer © Borg Jennersdorf

Die 8B-Klasse schenkte den Christbaum ihrem Direktor als Andenken an seine Zeit an der Schule, denn Pommer tritt 2023 seine Pension an. "Wir wünschen unserem Direktor frohe Weihnachten und sagen 'Danke' für die schönen Jahre am Borg Jennersdorf", sagt Miriam Brodtrager aus der 8B.

19. Dezember: Wasser-Rettung Feldbach: Kurse für Rettungsschwimmen starten bald

Die Wasser-Rettung Bezirksstelle Feldbach führt wie jedes Jahr wieder eine Rettungsschwimmausbildung im Hallenbad Feldbach durch. Kurszeitraum ist von 10. Jänner bis 9. Februar 2023. Angeboten werden ein Grundlehrgang (Helfer) (Water Life Guard*) und ein Weiterbildungskurs (Retter) (Water Life Guard**). Die Ausbildung erfolgt jeweils dienstags und donnerstags von 19 bis 21 Uhr. Der Lehrgang umfasst 16 Stunden Ausbildung in Theorie und Praxis und vier Stunden Prüfung.

Die Anmeldung für zwei Kurse im Rettungsschwimmen läuft bis 20. Dezember © Wasser-Rettung

Das Mindestalter für den Grundlehrgang ist das vollendete 12. Lebensjahr, für den Weiterbildungslehrgang das vollendete 16. Lebensjahr. Ausbildungsleiterin ist Karin Suppan, die geschäftsführende Bezirkstellenleiterin der Wasser-Rettung.

Anmeldung bis 20. Dezember online unter: https://swr.erxbout.at

19. Dezember: 6000 Euro Spenden für ukrainische Waisenkinder

Kürzlich besuchte eine Delegation der Markt- und Pfarrgemeinde St. Martin an der Raab (Bezirk Jennersdorf) die 60 Waisenkinder, welche im März dieses Jahres aus der Ukraine evakuiert wurden und nun in Neudauberg (Bezirk Güssing) untergebracht sind. Im Rahmen der Martinifeier "FESTUM MARTINI NOVUM 2022" in St. Martin an der Raab war der Spendenaufruf diesem Sozialprojekt gewidmet.

Die Arbeitsgruppe Martinifeier aus St. Martin an der Raab (Jennersdorf) hat 6000 Euro für den Verein "Kleine Herzen" zusammengetrommelt © Verein „Kleine Herzen“ Pascale Vayer

Somit konnte das Organisationsteam beim Besuch in Neudauberg den Betrag von 6000 Euro an den Verein "Kleine Herzen" überreichen. Der Verein "Kleine Herzen" mit ihrer Obfrau Pascale Vayer ermöglicht eine fürsorgliche Betreuung der Kinder.

19. Dezember: Feiertags-Öffnungszeiten der Impfstraße Feldbach und neuer Impfstoff

In den kommenden drei Wochen bis zu den Heiligen Drei Königen ist die Impfstraße in Feldbach (Asphalthallen) jeden Dienstag und jeden Donnerstag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Am 12. und 13. Jänner bleibt die Impfstraße in den Asphalthallen ausnahmsweise geschlossen, ab 17. Jänner hat die Impfstraße ihre Pforten dann wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten offen – also auch wieder jeden Freitag von 10 bis 20 Uhr.

Ab dieser Woche ist zudem der Protein-Impfstoff VidPrevtyn Beta von Sanofi Pasteur in der Steiermark verfügbar.

15. Dezember: Paldau: Adventfrühstück mit Frau in der Wirtschaft im Sweet Spot

Das Team von Frau in der Wirtschaft Südoststeiermark lud zum Jahresabschluss in „DAS DECKER“ in Paldau. Aus dem ehemaligen Tanztempel Picasso sind ein wunderschönes Café und eine Konditorei geworden, wo Elisabeth Decker seit Juli 2022 ihren Lebenstraum und ihre Leidenschaft für Süßes und Pikantes lebt. Als gelernte Schneiderin ist die Quereinsteigerin heute Meisterkonditorin und verwöhnt gemeinsam mit ihrem Mann ihre Gäste mit Frühstücksvariationen sowie außergewöhnlichen Törtchen und Kleingebäck.

Elisabeth und Andreas Decker (Mitte) mit dem FiW-Team Christiane Ortner, Silvia Reindl und Pamela Ronner und Manuela Weinrauch WKO (r.) © WKO

Das Café, bis auf den letzten Platz gefüllt, war ein idealer Ort für interessante Gespräche und einen gemütlichen Ausklang für ein herausforderndes Jahr 2022.

14. Dezember: St. Stefan im Rosental: Musikschule lud zum Weihnachtskonzert

Die Musikschule St. Stefan im Rosental lud zum vorweihnachtlichen Vorspielabend in ihre Zweigstelle nach Kirchbach ein. Schülerinnen und Schüler verschiedener Klassen und unterschiedlicher Ausbildungsstufen spielten als Solisten und in Ensembles vorweihnachtliche Musik und Weihnachtslieder.

Mit Stücken wie „A Knight´s Castle“ und „Frosty the Snowman“ verzauberten die Musikschüler die Konzertbesucher © Jugendblasorchester, MS St. Stefan im Rosental

Eine weitere Aufführung ist am 22. Dezember geplant. Gemeinsam mit der Volksschule und der Mittelschule Kirchbach wird die „Weihnachtsgeschichte“ von Carl Orff musikalisch nacherzählt. Beginn: 19 Uhr. Ort: Turnsaal der Volksschule Kirchbach.

14. Dezember: Bienenzuchtverein Feldbach versüßt dem Roten Kreuz die Vorweihnachtszeit

Den Tag des Honigs, am 7. Dezember, nutzte der Bienenzuchtverein Feldbach, um sich mit Honigspenden ihrer Imkerinnen und Imker beim Roten Kreuz Feldbach, der Hauskrankenpflege und Tagesbetreuung für ihre Arbeit im vergangenen Jahr zu bedanken. Insgesamt 21 Vereinsmitglieder beteiligten sich mit 135 Gläschen an der vorweihnachtlichen Aktion.

Obmann Alois Rauch, Mitglieder des Bienenzuchtvereins Feldbach und Stadträtin Sonja Skalnik bei der Übergabe der Honigspenden an das Rote Kreuz Feldbach. © Bienenzuchtverein Feldbach

Obmann Alois Rauch stellte gemeinsam mit den Vereinsmitgliedern Gerald Kien, Peter Groß und Günter Huber die Honigspenden persönlich zu. Mit dabei war Feldbachs Stadträtin Sonja Skalnik.

13. Dezember: Bad Radkersburg: LBS hat eine neue Direktorin

Die Landesberufsschule Bad Radkersburg hat eine neue Direktorin. Per 1. Dezember wurde Roswitha Krenn mit der Leitung der Schule betraut. Die 47-jährige gebürtige Gosdorferin, die in St. Veit am Vogau lebt, folgt Gerta Mautner nach. Krenn hat selbst die Schule besucht, weil sie eine kaufmännische Lehre absolviert hat. Über den zweiten Bildungsweg hat sie Pädagogik und Erwachsenenbildung studiert. Krenn war bisher bereits zu 50 Prozent an der LBS tätig. Zu 50 Prozent hat sie an der Pädagogischen Hochschule Steiermark in Graz am Institut für Sekundarstufe Berufsbildung unterrichtet.

Roswitha Krenn leitet nun die Landesberufsschule Bad Radkersburg © Privat

In Bad Radkersburg unterrichtet sie fachtheoretische Gegenstände in den Bereichen Lebensmittelhandel und Schmuck. „Das sind Unterrichtsgegenstände mit Praxisbezug, wie zum Beispiel Verkostungen oder Workshops für Eheringverkauf“, erläutert Krenn.

Abseits ihres Berufs ist die neue Direktorin als Radsportlerin sehr aktiv und erfolgreich. 2021 war sie österreichische Meisterin auf der Straße, im Zeitfahren – ihrer Lieblingsdisziplin – und im Paarzeitfahren.

8. Dezember: Feldbach/St. Anna am Aigen: Der „Scharlemanje“ ist ein Wein für den besonderen Augenblick

Der Weinhof Scharl in Plesch (Gemeinde St. Anna am Aigen) steht für Charakterweine. Kürzlich hatte im stimmungsvollen Ambiente des Kieslingerhauses in Feldbach ein weiterer Premiere. Denn Winzer Josef Scharl stellte mit seiner Frau Andrea bei einem kleinen Fest mit Familie und Freunden einen sehr feinen Pinot Noir vor. Gut 70 Gäste waren zur Verkostung des „Scharlemanje“ gekommen.

Josef und Andrea Scharl (im Bild mit Sohn Josef) stellten in Feldbach den "Scharlemanje" vor © Helmut Steiner

Mit dem Namen hat es eine besondere Bewandtnis. Er bezieht sich auf eine sehr berühmte Lage im Weinbaugebiet Burgund: Corton Charlemagne. Und „emanje“ heißt auf Zulu „im Augenblick“. „Das hat perfekt gepasst. So ist daraus der ‚Scharl im Augenblick‘ geworden“, verrät die Josef Scharl, wie die Bezeichnung entstanden ist und was sie bedeutet. Die Trauben stammen von 23 Jahre alten Reben. Der Wein wurde ein Jahr im kleinen Holz ausgebaut. Von diesem Pinot Noir gibt es nur eine kleine Menge. „100 Magnum-Flaschen und 300 Bouteillen“, sagt der Winzer. Kleine Mengen sind noch zu haben.



8. Dezember: Fehring: Stadtkapelle Fehring lädt zum 47. Wunschkonzert

In den letzten zwei Jahren musste die Fehringer Stadtkapelle ihr Wunschkonzert viermal verschieben. Im fünften Anlauf soll nun alles funktionieren: Am 10. Dezember ab 19.30 Uhr präsentieren die Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle Fehring in einer ersten Hälfte den Konzertmarsch „Auf neuen Wegen“. Die zweite Konzerthälfte fällt unter das Motto „The Show Must Go On – A Royal Tribute“. Ort: Sporthalle Fehring, Einlass: 18.30 Uhr

Mitglieder der Stadtkapelle Fehring mit dem Motto der zweiten Konzerthälfte „The Show Must Go On - A Royal Tribute“ © Stadtkapelle Fehring

7. Dezember: Bad Radkersburg: Parktherme Bad Radkersburg unter den Top 3-Thermen Österreichs

Das Wellnessportal thermencheck.com rief seine Online-Gemeinde auf, die beliebtesten Thermen Österreichs zu wählen. Die Parktherme Bad Radkersburg erreichte, nach Platz fünf im Vorjahr, auch dieses Jahr eine Top-Platzierung: Mit 24.540 Stimmen holte sie sich den Thermencheck.com Bronze Award 2022 und zählt somit zu den beliebtesten Thermen Österreichs. „Wir freuen uns, dass unser tagtägliches Bemühen um unsere Gäste honoriert wird und so viele Thermenfreunde und Thermenfreundinnen der Parktherme Bad Radkersburg ihr Votum geschenkt haben“, so die Parktherme-Geschäftsführer Christian Korn und Helene Frühwirth mit Marketingleiterin Doris Salchinger.

René Novak, Doris Salchinger, Julia Beineke und Michael Semmler (v.l.n.r) © Christian_Thomaser

7. Dezember: Feldbach: Leonhard Apotheke spendet für „Steirer helfen Steirern“

Es ist schon Tradition, dass die Familie Hofer für „Steirer helfen Steirern“ spendet. Er führe weiter, was seine Mutter Barbara Hofer begonnen hat, sagt Manfred Hofer von der Leonhard Apotheke in der Schillerstraße in Feldbach. 700 Euro spendet er für die Aktion, mit deren Hilfe die Kleinen Zeitung Menschen hilft, die in Notlagen geraten sind. „Besonders in diesem Jahr, wo der finanzielle Druck so groß ist, liegt es uns besonders am Herzen zu helfen“, unterstreicht Manfred Hofer. Das gesamte Team der Leonhard-Apotheke wünscht frohe Weihnachten.

Markus Lamprecht und Manfred Hofer mit dem Spendenscheck für "Steirer helfen Steirern" © Helmut Steiner

6. Dezember: Feldbach: Die Stadtmusik lädt wieder zum Wunschkonzert

Drei Jahre coronabedingte musikalische Durststrecke sind vorbei. Am Sonntag, dem 11. Dezember, lädt die Stadtmusik Feldbach wieder zu ihrem traditionellen Wunschkonzert um 17 Uhr im Zentrum Feldbach ein. Erstmals unter der musikalischen Leitung von Hartmut Buchgraber wurde schon ab dem Sommer im neuen Probelokal in der Franz-Seiner-Gasse ein vielseitiges und abwechslungsreiches Programm einstudiert. Es tat allen Musikerinnen und Musikern gut, nach den coronabedingten Einschränkungen die gemeinsame Leidenschaft für die Musik neu zu entdecken.

Die Stadtmusik Feldbach vor dem neuen Probelokal © Stadtmusik Feldbach

Der Programmbogen beim Konzert spannt sich von solistisch dargebotenen Stücken über klassische Blasmusik bis hin zu modernen Interpretationen von Songs wie beispielsweise von Stevie Wonder.

6. Dezember: Bad Radkersburg: Nikolaus-Feier für 19 Kinder

„Der Nikolaus kommt“ war das Motto der Nikolaus-Feier, die Anna Mir von Zeit-Hilfs-Netz in Bad Radkersburg organisiert hat. 19 Kinder im Alter von 1 bis 13 Jahren aus der Ukraine, der Türkei, Moldawien und Bad Radkersburg waren mit ihren Eltern ins Pfarrheim zu Feier gekommen. Die pensionierte Lehrerin Renate Fuhs spielte mit der Gitarre. „Die Kinder haben sich sehr gefreut“, ist Anna Mir mit der Feier zufrieden. Natürlich durfte auch ein Foto der Kinder mit dem Nikolaus nicht fehlen. „Die ukrainischen Frauen, die ja ohne ihre Männer da sind, haben die Fotos dann gleich ihren Männern in die Heimat geschickt“, erzählt Anna Mir.

Die Kinder freuten sich sehr über das Treffen mit dem Nikolaus © Privat

Auch Ewald Maitz, der wie Renate Fuhs ehrenamtlich Deutsch-Unterricht für Geflüchtete gibt, und Bürgermeister Karl Lautner, waren zur Feier gekommen.

3. Dezember: Theatergruppe Deutsch Goritz erspielte 1500 Euro für Steirer helfen Steirern

Nach dreijähriger Schauspielpause lief die Bühnenmaschinerie in Deutsch Goritz heuer endlich wieder heiß: Mit der Komödie "Was ist mit Herrn Doktor los?" von Markus Wurm sorgte die Theatergruppe für viele Lacher im Publikum. An vier Abenden brachte sie das Stück im Theatersaal auf die Bühne - und das für den guten Zweck. "Für uns ist es ein Hobby, es macht uns einfach Spaß. Mit dem, was wir einnehmen, möchten wir Menschen unterstützen, das ist uns sehr wichtig", sagte Wurm im Vorfeld der Aufführungen. 1500 Euro sind so für die Kleine Zeitung-Aktion "Steirer helfen Steirern" zusammengekommen.

1500 Euro sind für Steirer helfen Steirern zusammengekommen © Privat

2. Dezember: Umweltlandesrätin Ursula Lackner auf Tour in der Südoststeiermark

Gemeinsam mit den SPÖ-Landtagsabgeordneten Cornelia Schweiner und Wolfgang Dolesch tourte Landesrätin Ursula Lackner durch die Ost- und Südoststeiermark - mit dem Ziel, mit lokalen Betrieben, Vereinen und den Bürgerinnen und Bürgern aufgrund der hohen Energiepreise und den Teuerungen ins Gespräch zu kommen. Dabei haben der Ausstieg aus Öl und Gas oberste Priorität.

Die Tour beinhaltete eine Besichtigung Europas höchstgelegenen Windparks – dem Windpark Steinriegl – in Ratten, Besuche bei der "Lokalen Energieagentur" in Auersbach, einen Zwischenstopp im Bauernstadl Feldbach sowie eine "Auf Du&Du Klima- und Umweltsprechstunde".

Das gemeinsame Gespräch stand bei der Tour der Landesrätin Lackner im Fokus © SPÖ Südoststeiermark

"Wir müssen gemeinsam dafür kämpfen, dass die Steiermark auch für kommende Generationen lebenswert bleibt. Daran werden wir weiterarbeiten", ziehen Lackner, Schweiner und Dolesch abschließend Bilanz über die "Auf Du&Du - Tour".

2. Dezember: 150 Marktstände bei Kathreinmarkt

Heuer konnte durch die Landsknechte zu Gnas wieder der traditionelle Kathreinmarkt eröffnet werden. Das traumhafte Wetter lockte Tausende Besucher in den Ort. Bei rund 150 Marktständen und Ständen der örtlichen Vereine fanden die Besucher "alles, was das Herz begehrt", schreibt Christine Harb von der Marktgemeinde Gnas.

Die Landsknechte zu Gnas eröffneten den Kathreinmarkt © Marktgemeinde Gnas

2. Dezember: Sperren bei Grenzübergängen Sicheldorf und Mureck

Im Dezember kommt es an den Grenzübergängen in Sicheldorf und Mureck aufgrund von Bauarbeiten zu Sperren.

Beim Grenzübergang Sicheldorf (Landesstraße 205) wird auf slowenischer Seite am 5. Dezember um 23 Uhr bis 6. Dezember um 5 Uhr asphaltiert. Die Straße ist in dieser Zeit komplett gesperrt. Die Straßenmeisterei Mureck richtet auf österreichischer Seite eine Umleitung ein. Ausweichtermine (bei schlechter Witterung): 6. Dezember beziehungsweise 7. Dezember.

Beim Grenzübergang Mureck (Landesstraße 214) ist am 12. Dezember in der Zeit von 9 bis 13 Uhr die Brückenprüfung der Murbrücke in Mureck durch den Sted geplant. In dieser Zeit ist die Murbrücke gesperrt.

1. Dezember: 400 Besucher genossen Benefizkonzert des Rotary-Clubs

Rund 400 Besucherinnen und Besucher genossen im Feldbacher Veranstaltungszentrum – nach knapp dreijähriger Pause – ein stimmungsvolles Adventkonzert - veranstaltet vom Rotary-Club Feldbach. Unter Dirigent Alois J. Hochstrasser verzauberte die Pannonische Philharmonie mit Werken von Mendelssohn Bartholdy, Beethoven und Haydn. Als Solistin begeisterte Konzertmeisterin Agnes Soltesz.

Präsident Manfred Krasnitzer konnte im ausverkauften Haus auch Bürgermeister Josef Ober und Kages-Vorstandsvorsitzenden Gerhard Stark begrüßen.

Die Musikerinnen und Musiker sorgten mit Werken von Mendelssohn Bartholdy, Beethoven und Haydn für einen Ohrenschmaus © Thomas Meier MA

Es war das mittlerweile 14. Benefizkonzert der Konzertreihe des Rotary-Clubs. Für nachdenkliche wie heitere Momente sorgte Sprecher Kurt Resetarits, der den Konzertabend mit „(vor)weihnachtlichen Texten“ literarisch untermalte.

Mit einem Teil des Reinerlöses wird der Ankauf von Heilbehelfen zur Mobilitätssteigerung von einem schwer behinderten Kleinkind aus Feldbach finanziell unterstützt.

30. November: 140 Tennisbegeisterte matchen sich in Kirchberg an der Raab

Tennisbegeisterte aus der gesamten Steiermark und sogar darüber hinaus in die Südoststeiermark, wo die Gsölserhof Trophy 2022 in Kirchberg an der Raab stattfand. 140 Sportlerinnen und Sportler nahmen an der Veranstaltung des TC Gsöls teil - sie spielten mehr als 160 Matches in vier verschiedenen Bewerben.

Turnierleiterin Hannah Gsöls und TC-Obmann Wolfgang Gsöls gratulierten den Siegern: Jörg Poglitsch (Herren Einzel), Luca Tihanyi (Damen Einzel), Jörg Poglitsch/Zacharias Zirngast (Herren Doppel) und Alexander Friehs (Herren Kombi).

Das Turnier ging über mehrere Tage © Privat

30. November: Ausgezeichnet von Falstaff Café Guide und eine Suppenküche

Der Falstaff Cafè Guide hat wieder „die besten Adressen in der Steiermark“ zusammengefasst, wie der Verlag erklärt. Und auch die Südoststeiermark ist darin vertreten. 91 Punkte hat etwa die MaiKa Kaffeerösterei in St. Anna am Aigen, 90 Punkte DeMerin in Straden sowie Einfach Fitz in Bad Gleichenberg und Feldbach.

„Es war für uns eine große Überraschung, da die Bewertung von Falstaff ohne unser Wissen erfolgte. Wir erfuhren erst davon, als die Auszeichnungen ins Haus flatterten“, erzählt Dominik Fitz. Die Gläserne Manufaktur wartet mit Neuerungen auf: So gibt es in Feldbach neben dem süßen Adventkalender auch eine Suppenküche, in der täglich eine Kreation angeboten wird.

Große Freude über die Auszeichnung bei Dominik Fitz und Melanie Böhme. Josef Ober und Sonja Skalnik gratulierten © Schleich

29. November: Frisör Gutmann&Gutmann eröffnet in Feldbacher Innenstadt

Nachdem Mario Gutmann 2013 das von der Mutter 1984 gegründete Familienunternehmen übernommen hat, gesellt sich nun auch Schwester Michelle in die Riege des Traditionsunternehmen – mit neuer Location, neuem Design und einem Interior-Konzept von Andreas Stern.

"Die Tradition lehrt uns Dankbarkeit und Respekt gegenüber unseren Mitmenschen und Kunden. Hier in diesen Räumlichkeiten gibt es jetzt alle Möglichkeiten, um die Bedürfnisse und Wünsche unserer Kundinnen und Kunden auf eine Art und Weise zu erfüllen, wie es zuvor nicht vorstellbar war", so Gutmann.

Gutmann&Gutmann Hairdressing ist nun in der Franz-Josef-Straße 12 in der Feldbacher Innenstadt zu finden © Gutmann&Gutmann Hairdressing

Zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählt der Friseursalon. Sie verwenden möglichst wenig Einwegartikel, denn: "Unsere Vision ist ganz klar ein klimaneutraler Salon." Den Strom liefert eine eigene Fotovoltaikanlage und die Schnitthaare gehen an einen Dienstleister, der daraus Ölfilter zur Säuberung von Gewässern herstellt.