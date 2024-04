Der Nationalrat hat kürzlich eine Gesetzesnovelle beschlossen, die die Einrichtung von Tempo-30-Zonen im Ortsgebiet erleichtern soll. Die Novelle zielt vor allem auf „Bereiche mit besonderem Schutzbedürfnis“ ab, also etwa Schulen, Kindergärten oder Seniorenheime.



Zwar haben viele südoststeirische Gemeinden, etwa Mureck, Mettersdorf am Saßbach, Deutsch Goritz oder Klöch, bereits Tempo 30 vor Schulen und Kindergärten verordnet. Dennoch dürften sich einige Ortschefs in der Südoststeiermark darüber freuen, dass es künftig wesentlich einfacher sein wird, Tempo 30 vor Schutzzonen zu erlassen.