„Den ersten Schock haben wir schon verdaut“, sagt Ulrike Prutsch, Direktorin der Fachschule Schloss Stein, im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Sie bezieht sich auf die Nachricht, dass, wie berichtet, in Fürstenfeld eine Fachschule für Sozialberufe, die auch die Ausbildung zur Pflegeassistenz anbieten wird, eröffnen soll. Denn sie befürchtet nach wie vor, dass es durch das neue Angebot in Fürstenfeld weniger Anmeldungen in ihrer Fachschule geben könnte. „Fürstenfeld ist auch unser Einzugsgebiet, aber wir haben gezeigt, dass der Fachbereich bei uns seit über 20 Jahren erfolgreich ist“, blickt sie positiv in die Zukunft.