Hunderte Einsatzkräfte standen am Mittwoch und Donnerstag an der Raab in Feldbach im Einsatz. Zwei Buben – sie sind acht und zehn Jahre alt – schlugen über ihren Betreuer Alarm. Sie behaupteten, ein Mann sei in der Nähe des Bahnhofs in die Raab gestürzt. Wie sich am Donnerstagnachmittag herausstellte, hatten die Buben die Geschichte frei erfunden. Offenbar wollten sie sich ihrem Betreuer gegenüber einen „Scherz“ erlauben.