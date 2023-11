Am Mittwoch und Donnerstag standen mehr als 100 Personen von Feuerwehr, (Wasser-)Rettung und Polizei in Feldbach (Bezirk Südoststeiermark) im Großeinsatz. Der Grund: Zwei Buben – sie sind acht und zehn Jahre alt – gaben an, in der Nähe des Bahnhofs in Feldbach beobachtet zu haben, wie ein Mann in die Raab stürzte. Dieser soll lediglich mit einer Unterhose bekleidet gewesen und auf einem in die Raab ragenden Betonsockel ausgerutscht sein. In der Folge soll er auf den Hinterkopf gestürzt und im Wasser abgetrieben worden sein. Über einen Betreuer schlugen die Kinder Alarm.