Nach 229 Jahren schließt Garnhersteller Borckenstein in Neudau seine Türen. Ein herber Schlag für die Mitarbeiter. AMS gibt dennoch Hoffnung auf neue Jobs.

Heuer hätte das Unternehmen sein 230. Bestandsjubiläum gefeiert © Barbara Kahr

"Wir waren wie eine Familie“, sagt Evelin Heschl, Betriebsratsvorsitzende der Borckenstein AG, den Tränen nahe. Seit 29 Jahren arbeitet sie bei dem Garnhersteller in Neudau. Nach 229 Jahren schließt dieser nun seine Türen. Bis Ende Februar werden alle Arbeiter abgebaut. Die Angestellten in der Verwaltung würden dann noch alles, was offen bliebe, abarbeiten.

