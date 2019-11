Facebook

Günter Zechner löst Gernot Mang beim Musikverein Kobenz ab © Walter Schindler

Kapellmeister Gernot Mang, der die Stadtkapelle Murau von Philipp Fruhmann übernommen hat, übergab beim traditionellen Herbstkonzert des Musikvereins Kobenz in der vollen Zechnerhalle den Taktstock offiziell an Günter Zechner.

Der neue Kapellmeister kommt von der Werkskapelle Kindberg, dort spielte er anfangs Schlagzeug und lernte auf Initiative von Kapellmeister Wolfgang Haas Bariton und Posaune. Später kamen noch die Tuba und das Flügelhorn hinzu.



Seit 1992 ist Günter Zechner in Kindberg Stabführer, seit 2014 Bezirksstabführer in Mürzzuschlag. Kapellmeister Wolfgang Haas, der Zechner motivierte und unterstützte, brachte ihn zum Dirigieren. Seit 2018 besucht er den Blasorchesterleiter-Lehrgang in der Kunstuniversität in Graz.

Mang wurde bei der Generalversammlung im Brauhaus zu Murau zum neuen Kapellmeister gewählt.