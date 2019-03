Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Philipp Fruhmann übergibt den Taktstock an Gernot Mang © Anita Galler

Es hätte keine bessere Kulisse geben können, eine Ära in der Stadtkapelle Murau zu beenden, als das Frühlingskonzert am Samstag in der WM Halle Murau. 58 Jahre lang war Professor Philipp Fruhmann Kapellmeister der Stadtkapelle Murau, war darüber hinaus über Jahre Landeskapellmeister und auch Bundeskapellmeisterstellvertreter. In der Kleinen Zeitung war er vor Kurzem auch "Steirer des Tages".