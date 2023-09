Mit einem großen Finale wurde die diesjährige BMX-Europacuprennserie in Portugal abgeschlossen. Für die Brüder Fabian und Andreas Kogler, beide sind in der Klasse Männer 25 plus unterwegs, sind die beiden Renntage erfolgreich gelaufen. Die Aushängeschilder des "ASKÖ BMX Racing Team Mühlen" waren auf Podestkurs.