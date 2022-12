Es wird eine kurze Nacht für die sieben Läufer - oder besser eine sehr lange: "So ein Lauf gehört zu den schönen Weihnachts-Erlebnissen überhaupt, er schweißt uns zusammen", erzählt Norbert Wastian. 117 Kilometer liegen vor ihm und seinen sportlichen Freunden Tom Wagner, Stefan Mooswalder, Tom Mandl, Heinz Rucker, Christoph Zechner und Manfred Roschenk. Von Zeltweg aus - wo vor dem Geschäft "Lebensarten" noch Punsch, Glühwein und Kekse für den guten Zweck verkauft wurden - geht es über Leoben, Bruck und Frohnleiten den Murradweg entlang nach Graz. Am Vormittag soll das siebenköpfige Murtaler Team dort ankommen.

"Laufen wir gemeinsam" ist das Motto des Teams © Sarah Ruckhofer

Ein Bus begleitet die Läufer, die sich die Strecke aufteilen. "Drei oder vier von uns sind immer auf der Strecke. Heute passt auch das Wetter, es soll trocken bleiben", freut sich Wastian. Freilich: Dichter Nebel und Temperaturen um die Null Grad-Marke müssen die Läufer aushalten. Doch das sind sie gewohnt: 2018 veranstaltete Wastian mit dem Team des "Businesslaufes" am Red Bull Ring das erste Mal einen Lauf für den guten Zweck, damals wurden die Spenden im Anschluss "laufend" dem Ö3-Weihnachtswunder nach St. Pölten gebracht. "Wir waren mehr als 24 Stunden unterwegs, jeder ist mindestens 90 Kilometer gelaufen", erinnert sich Wastian. Ob Glatteis, Regen, Kälte oder Schnee: "Wir haben alles erlebt." 2019 führte sie der Weg nach Villach, heuer geht es nach Graz zur Kleinen Zeitung.

Hilfe für Emily

Dort, am Gadollaplatz, übergeben die Lauffreunde am 23. Dezember eine Spende an den Benefizverein der Kleinen Zeitung, "Steirer helfen Steirern". Das Geld kommt der Familie der 14-jährigen Emily aus dem Lobmingtal zugute. Wie berichtet, leidet das Mädchen an einem angeborenen Gendefekt, ist körperlich wie geistig beeinträchtigt. Einen dringend notwendigen, rund 24.000 Euro teuren Badezimmer-Umbau kann die fünfköpfige Familie alleine nicht stemmen, "Steirer helfen Steirer" will ihnen unter die Arme greifen.

1500 Euro kommen dafür vom Team des Businesslaufes, gesammelt wurden sie bei einem Charity-Lauf vor wenigen Wochen am Red Bull Ring. Ein Teil der gesammelten Spenden geht auch an die Stiftung "Wings for Life". Am Weg machen die sieben Läufer noch Halt bei diversen Gaststätten, wo ebenfalls Spenden gesammelt wurden.

Möchten auch Sie Emily und Ihre Familie unterstützen und so ein kleines Weihnachtswunder möglich machen?

Sollten im Rahmen dieses Spendenaufrufs zweckgewidmete Spenden eingehen, werden diese bis zum Ausmaß der Hilfsbedürftigkeit des Betroffenen verwendet. Einnahmen, die darüber hinausgehen, werden für weitere Hilfsprojekte herangezogen.