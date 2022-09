Käse und Spielberg? Da klingelt es bei Liebhabern sofort. Nicht nur, dass die Obersteirische Molkerei (kurz OM) den preisgekrönten "Spielberger Premium"-Käse mit großem Erfolg produziert, die OM betreibt in der Rennsport-Gemeinde auch ein großes Reifezentrum, das erst 2021 um 14 Millionen Euro erweitert wurde. Mehrere Tonnen Käse werden dort hergestellt - Käse aus Kuhmilch, wohlgemerkt. Denn nur rund zwei Kilometer entfernt entsteht aktuell eine weitere Produktionsstätte: Die "Veganz Food Factory Steiermark" wird am 4. Oktober feierlich eröffnet. Das Berliner Unternehmen ist am europäischen Markt mit seinen veganen Produkten bereits erfolgreich, in der Steiermark will man nun den Fokus auf veganen Käse legen.