Das Entsetzen in Zeltweg ist groß: Mittwochfrüh, genau einen Tag nach der Pressekonferenz der Grünen zur Rettung des Pfaffendorfer Murwalds, hat die Rodung des Waldstücks begonnen. Damit ist eingetreten, was Anrainer seit Monaten verzweifelt zu verhindern versucht haben. "Mir fehlen die Worte", seufzt Anrainer-Vertreterin Eva Url. "Das ist traurig und ein Drama. Aber das Urteil, dass die Beschwerden gegen die Rodung abgelehnt wurden, wurde genau vor einem Monat gefällt, vielleicht wollten sie einfach die Frist abwarten und so schnell wie möglich mit der Schlägerung beginnen." Gearbeitet wird am Mittwoch mit Motorsägen, Baum um Baum fällt. "Der Arbeiter hat auch die Rodungsbewilligung mit. Das ist kein Säbelrasseln."