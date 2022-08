Causa Pfaffendorf in Zeltweg

Murwald-Rodung: Grüne sprechen von "Totalversagen" und ziehen vor Gericht

Die geplante Murwald-Rodung in Pfaffendorf (Zeltweg) soll ein steirischer Präzedenzfall in Sachen Bodenversiegelung werden. Die Grünen nehmen das Land Steiermark in die Verantwortung und wollen bis zur letzten Instanz kämpfen.