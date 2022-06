Es ist eine Szenerie, die schon fast kitschig anmutet: Inmitten unberührter Almlandschaft, am Ende des Schöttlgrabens in Oberwölz, liegt auf 1200 Meter Seehöhe das Forsthaus Grössing. Auf der prächtigen Terrasse vor dem weiß gekalkten Bauernhaus steht ein massiver Holztisch, darauf ein Webstuhl, verschiedene Fasern und Stoffe. Autos kommen hier so gut wie nie vorbei, die Geräuschkulisse wird von den Vögeln bestimmt, die unter dem Dach brüten. Hier sitzt Carmen Kaiser und verwebt Flachs. „80 bis 100 Jahre alt sind diese Zöpfe“, erzählt die 28 Jahre alte Designerin aus dem Bezirk Murau.