Das Landeskrankenhaus auf der Stolzalpe in Murau © Peter Haselmann

Insgesamt ist die Coronalage in Murau derzeit so gut wie in keinem anderen steirischen Bezirk (mehr dazu hier). Zuletzt hatte die Bezirkshauptmannschaft aber wiederholt mit heiklen Einzelfällen zu kämpfen. So wurde ein Patient des Spitals in Friesach am 12. Oktober ins Neumarkter Pflegeheim zurückgeschickt, bevor dessen positives Testergebnis vorlag (Details dazu hier). Wenig später wurde bekannt, dass ein Mann aus dem Lungau nach mehreren Tagen Aufenthalt im LKH Stolzalpe Symptome entwickelt hatte und in Folge positiv auf Corona getestet wurde (mehr dazu lesen Sie hier).