Am 14. Februar gibt Andreas Gabalier ein exklusives Konzert am Red-Bull-Ring. Die Tickets - mit teils durchaus exklusiven Preisen - waren in wenigen Stunden ausverkauft, noch immer ist die Nachfrage groß.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Statt auf großen Bühnen wird Andreas Gabalier in Kürze am Red-Bull-Ring in intimer Atmosphäre auftreten © APA/HERBERT NEUBAUER

Bei den Fans des Volks-Rock'n'Rollers löste diese Nachricht im Vorjahr mit Sicherheit Herzklopfen aus: Ausgerechnet am Valentinstag gibt Andreas Gabalier am Spielberger Red-Bull-Ring ein exklusives Konzert vor nur wenigen Hundert Fans, "in familiärer Atmosphäre", wie es das Projekt Spielberg beschreibt. Und das, obwohl der Sänger 2020 eigentlich eine Karrierepause einlegt. Die Karten für das Konzert am 14. Februar im Red Bull-Wing waren binnen Stunden ausverkauft, auch die teuren Hotelpackages sind restlos vergriffen.