Am 14. Februar, also am Valentinstag, wird Andreas Gabalier sein einziges Konzert im Jahr 2020 geben. Das Konzert, das in familiärer Atmosphäre stattfinden wird, war sofort ausverkauft.

Andreas Gabalier ist gern am Red-Bull-Ring zu Gast © Andreas Kolarik/Red Bull Content Pool

2020 legt er eigentlich eine Tourpause ein, aber eine Ausnahme macht Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier: Er wird ein Konzert mit alten und neuen Hits am Red-Bull-Ring in Spielberg geben. Allerdings nicht auf der großen Bühne: Er tritt mit seiner Band im Red-Bull-Wing auf und wird in familiärer Atmosphäre seine Hits zum Besten geben. Und dies obendrein an einem besonderen Datum: Der Valentinstag, also der 14. Februar, wurde für dieses besondere Konzert auserkoren.