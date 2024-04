„Das war zu erwarten“, zeigt sich Richter Robert Schwarzl gleich zu Beginn der Verhandlung nicht überrascht. Der Angeklagte erscheint an diesem Donnerstagvormittag nicht. Es handelt sich um jenen obdachlosen Mann, der seit geraumer Zeit in Judenburg und Umgebung für zahlreiche Einbrüche und Sachbeschädigungen verantwortlich gemacht wird. Wie berichtet, hat ihn die Polizei über den Winter nach Anzeigen von Bürgern oftmals in diversen Kellern oder anderen leestehenden Räumlichkeiten angetroffen und angezeigt. Zudem hat er einen 67-jährigen Judenburger auf offener Straße attackiert und bedroht.