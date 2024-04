Ein junger Obdachloser verursacht zahlreiche Sachschäden und begeht Einbrüche im Raum Judenburg (wir berichteten). Nun stellt sich heraus, dass noch Schlimmeres vorgefallen ist. Der Mann saß im Februar wegen Körperverletzung und gefährlicher Drohung in U-Haft, wie die Staatsanwaltschaft Leoben auf Nachfrage der Kleinen Zeitung bestätigt. „Ein Sachverständigengutachten hat ergeben, dass er zum Zeitpunkt der Tat nicht zurechnungsfähig war, deshalb wurde die U-Haft aufgehoben“, sagt Sprecher Andreas Riedler. Es habe aber auch Taten gegeben, zu deren Zeitpunkt er zurechnungsfähig war. Da geht es um zehn Sachbeschädigungen und 17 Einbrüche oder Einbruchsversuche, vor allem in Kellerabteile. „Diese Fälle wurden zur Anklage gebracht und werden noch im April verhandelt“, so Riedler. Der Mann zeige sich teils geständig, verweigere aber teils die Aussage.