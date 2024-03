Mit scharfem Blick und scharfer Zunge kommentiert er häufig problematische Entwicklungen in der Landwirtschaft. Auf Facebook ebenso wie zunehmend bei Diskussionsveranstaltungen in ganz Österreich, wo er ein gern gesehener Gast ist. Bergbauer Christian Bachler vom Bergerhof in Kraukauebene ist demnächst zu Gast bei der Kleinen Zeitung in Judenburg und spricht zum Thema „Wie geht es den österreichischen Bauern?“.

Rasch anmelden!

Es geht um fehlende Wertschätzung, sinkende Preise bei immer höher werdenden Produktionsauflagen für Bauern und die allgemein schwierige Situation auf dem Markt. Interessierte Leserinnen und Leser der Kleinen Zeitung haben die Möglichkeit, sich ein Gespräch zwischen Christian Bachler und Kleine-Zeitung-Redakteurin Maria Steinwender anzuhören und sich selbst mit Fragen einzubringen. Wegen des begrenzten Platzes ist eine rasche Anmeldung empfehlenswert.

Bekannt durch Kinofilm

Im gesamten deutschsprachigen Raum bekannt ist Bachler seit dem erfolgreichen Kinofilm „Der Bauer und der Bobo“ von Kurt Langbein. Dem Film vorausgegangen war eine von Falter-Chefredakteur Florian Klenk initiierte Spendenaktion, um Bachlers Bergerhof vor dem Ruin zu retten.