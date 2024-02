Wer Isabella Krainers Gedichte liest, grinst, denkt nach, schluckt, liest nochmal: Die Texte erscheinen auf den ersten Blick simpel, halten jedoch inhaltliche und menschliche Abgründe bereit. Man fühlt sich – als Frau – gesehen, betroffen, oder zumindest an ein ähnliches Schicksal im näheren Umfeld erinnert. So auch in ihrem neuen Lyrikband „Heul doch!“, der am 15. März erscheint.