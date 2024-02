„Es gärt bei den Bauern“, sagt Johann Höden, „Bio Ernte Steiermark“-Regionalleiter für den Bezirk Murtal, bei der Bio-Regionalversammlung im Gasthaus Neurad in Oberkurzheim. Gründe für diesen „Gärungsprozess“ gibt es viele: In Deutschland, Belgien und Frankreich demonstrieren die Bauern bereits. Sie wehren sich gegen die Sparpläne der Politik. Erst kürzlich wurde bekannt, dass Österreich den sich selbst verordneten Bio-Anteil in der öffentlichen Beschaffung von Lebensmitteln von 25 Prozent bis 2023 nicht eingehalten hat; im Vorjahr gaben fast 920 Biobetriebe auf, „dazu kommen Verordnungen, bei denen man sich fragt, ob das sein muss“, so Höden bei seinen Grußworten.