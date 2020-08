Elisabeth Orth mit Maske: „Wie schön, dass wir wieder dürfen“

Facebook

Elisabeth Orth ließ sich die hochsommerlichen Temperaturen nicht anmerken und zog das Publikum in ihren Bann © Martina Pachernegg

Mit einem Funkeln in den Augen steht Elisabeth Orth auf der Bühne des Waldhofsaals im Südbahnhotel am Semmering. Mit flinken Fingern nimmt sie ihre Mund-Nasen-Maske ab und wirbelte sie um ihre Finger. „Wie schön, dass wir wieder dürfen“, sagt sie laut und strahlt ihr Publikum mit einem breiten Lächeln an. Im Zuge des Kultursommers am Semmering las die Burgschauspielerin am Wochenende nämlich zwei Mal aus Stefan Zweigs Novelle „Buchmendel“.