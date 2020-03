In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

In der Vorwoche gab es Felsstürze entlang der B 20 und der B 23, nun wurden die Baustellen aufgrund der Corona-Krise eingestellt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die B 20 ist zumindest einspurig wieder befahrbar © STED

Die Corona-Krise hat auch Folgen für die zahlreichen steirischen Baustellen, nun wurden sie allesamt eingestellt. Betroffen davon sind auch die zuletzt durch Felsstürze betroffenen Abschnitte auf der B 20 (Mariazeller Straße) zwischen Thörl und Kapfenberg und auf der B 23 (Lahnsattelstraße) zwischen Mürzsteg und Frein an der Mürz. Hier wurden die Sicherungsmaßnahmen so weit abgeschlossen, dass sie einspurig mit wechselweisen Anhaltungen befahrbar sind. "Die Gesundheit der MitarbeiterInnen des Landes und der Baufirmen hat oberste Priorität, daher werden die Arbeiten eingestellt", sagt Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang in seiner Funktion als Landesverkehrsreferent.