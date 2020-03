Facebook

Aktuell ist die B23 im Bereich Wasserfall zum „Toten Weib“ gesperrt © STED

Eine Totalsperre gab es zeitweise am Mittwoch auf der B 23, der Lahnsattel-Bundesstraße, zwischen Mürzsteg und Frein an der Mürz. "Dort hat es Montagnacht einen Felssturz gegeben", berichtet Landesgeologe Marc-Andre Rapp. Daraufhin führte er am Mittwoch gemeinsam mit Regionalleiter Michael Felix von der Fachabteilung Straßenerhaltungsdienst eine Begutachtung durch und stellte Gefahr in Verzug fest, in weiterer Folge wurde das 30 Kubikmeter große Felsstück fachmännisch abgetragen. Die Mitarbeiter der Straßenmeisterei Mürzzuschlag stehen zusammen mit dem Geologen des Straßenerhaltungsdienstes im Einsatz und führen Felsräumungs- und Sicherungsarbeiten durch.