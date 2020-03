Facebook

Die B 20 wird noch für mehrere Tage gesperrt sein © STED

Die B 20, die Mariazellerstraße, ist das zentrale Verbindungsstück zwischen Kapfenberg und den Gemeinden Aflenz und Thörl. Kommt es hier zu einer Totalsperre, müssen die Bewohner einen weiten Umweg über den Pogusch in Kauf nehmen. Seit Mittwochabend ist das wieder der Fall, da krachte ein Felsen auf die B 20 und verursachte eine Totalsperre. Von lediglich zwei Tagen war anfangs die Rede, so hoffte man zumindest noch am Mittwochabend.