Am 13. Juni findet die 15. Auflage des „M3M“ statt. Wer teilnehmen will, kann sich ab 21. April anmelden.

Die Organisatoren geben den Startschuss für den „M3M“ © Mitterböck

Ob Sportvereine, Musikkapellen, Seniorengruppen oder Polter-Runden, sie alle haben in den vergangenen Jahren den „Mürztaler 3er-Marsch“ für sich entdeckt. Im Jahr 2005 von Anton Hödl und seinen „Freunden des Schusterecks“ ins Leben gerufen, hat sich der zehn Kilometer lange Marsch durch die Gemeinden St. Marein und St. Lorenzen zu einem Fixpunkt im regionalen Veranstaltungskalender entwickelt. „Auch aus Wien haben sich schon einige Teilnehmer angemeldet“, sagt Lena Bancalari von der Agentur „Bestzeit“, ehe am 13. Juni die 15. Auflage über die Bühne geht. Gestartet wird diesmal am Festplatz von St. Lorenzen, insgesamt 350 3er-Teams - im Vorjahr waren es aus Platzgründen 400 Teams - können den Rundkurs samt Sonderprüfungen in Angriff nehmen. Wer mitmachen will, muss allerdings schnell sein, wenn ab 21. April die Anmeldung möglich ist.