Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der 3er-Marsch hat sich zu einem Volksfest entwickelt © M3M

Der 15. Juni wird ein sportlicher Samstag, verabschieden sich dann doch die regionalen Fußball-Ligen mit zum Teil entscheidenden Spielen in die Sommerpause. Eine sportliche Großveranstaltung der etwas anderen Art geht gleichzeitig in St. Marein und St. Lorenzen über die Bühne, wo die 14. Auflage des Mürztaler 3er-Marsches ansteht. „Die Veranstaltung hat sich in den letzten drei, vier Jahren zu einer echten Kult-Veranstaltung entwickelt,“ sagt Mario Friesenbichler, Obmann des Sportvereins St. Marein-Lorenzen. Davon zeugt das stetige Wachstum. Beliebt vor allem bei weiblichen Teams, gibt es mittlerweile sogar Anfragen aus dem Wiener Raum, das Konzept des 3er-Marsches zieht. Waren im Vorjahr noch 338 Staffeln am Start, waren die für heuer ausgeschriebenen 350 Startplätze bereits nach zwei Wochen weg. „Wir haben dann schnell auf 400 aufgestockt, waren eine Woche später aber schon wieder voll“, sagt Friesenbichler. Der Reinerlös kommt nach wie vor einem karitativen Zweck in den Gemeinden zugute.